Нове-Место. Мандзин посів 15 місце в короткій індивідуальній гонці

У чеському Нове-Место чоловічою короткою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який з трьома промахами в пасиві посів 15 місце. Тарас Лесюк із двома незакритими мішенями став 36-м.

Натомість Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський провалили індивідуальну гонку, не потрапивши до залікової зони. Причому останній зробив сумарно аж 7 промахів.

Виграв гонку француз Ерік Перро, срібним призером став ще один представник Франції Емільєн Жаклен, а бронзову нагороду здобув італієць Лукас Гофер. Усі троє призерів пройшли вогневі рубежі без промахів.

Кубок світу. Нове-Место. Чоловіча коротка індивідуальна гонка

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 36:30,6

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+0) +41,8

3. Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +54,1

...

15. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+1+0) +3:17,9

36. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+0) +4:33,6

55. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +5:36,2

59. Богдан Цимбал (Україна, 1+0+1+1) +6:03,4

86. Богдан Борковський (Україна, 1+1+4+1) +7:54,6

У п'ятницю, 23 січня, в Нове-Место відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка. Початок запланований на 19:15 за київським часом.