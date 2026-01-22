Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Нове-Место. Мандзин посів 15 місце в короткій індивідуальній гонці

Денис Шаховець — 22 січня 2026, 20:35
Нове-Место. Мандзин посів 15 місце в короткій індивідуальній гонці
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У чеському Нове-Место чоловічою короткою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який з трьома промахами в пасиві посів 15 місце. Тарас Лесюк із двома незакритими мішенями став 36-м.

Натомість Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський провалили індивідуальну гонку, не потрапивши до залікової зони. Причому останній зробив сумарно аж 7 промахів.

Виграв гонку француз Ерік Перро, срібним призером став ще один представник Франції Емільєн Жаклен, а бронзову нагороду здобув італієць Лукас Гофер. Усі троє призерів пройшли вогневі рубежі без промахів.

Кубок світу. Нове-Место. Чоловіча коротка індивідуальна гонка

  • 1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 36:30,6
  • 2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+0) +41,8
  • 3. Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +54,1
  • ...
  • 15. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+1+0) +3:17,9
  • 36. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+0) +4:33,6
  • 55. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +5:36,2
  • 59. Богдан Цимбал (Україна, 1+0+1+1) +6:03,4
  • 86. Богдан Борковський (Україна, 1+1+4+1) +7:54,6

У п'ятницю, 23 січня, в Нове-Место відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка. Початок запланований на 19:15 за київським часом.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Нове Место Тарас Лесюк Богдан Цимбал Віталій Мандзин Богдан Борковський

Антон Дудченко

Визначилася заявка чоловічої збірної України на етап Кубку світу в Нове-Место
Рупольдинг. Самуельссон виграв спринт у Рупольдингу, українці без очок
Україна провела найгіршу чоловічу естафету в сезоні Кубку світу
Естерсунд. Українці не потрапили до залікової зони в індивідуальній гонці
Впав на спуску: Дудченко пояснив результат сингл-міксту на Кубку світу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік