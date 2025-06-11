Вчимося розуміти Counter-Strike 2. Ейс, клатч, rush B та інші нюанси найпопулярнішої кібердисципліни в Україні

Counter-Strike 2 – найпопулярніша кіберспортивна дисципліна в Україні та одна з найпопулярніших у світі.

Напередодні основної стадії найпрестижнішого турніру першого сезону 2025 року в цьому виді, BLAST.tv Austin Major, Чемпіон підготував посібник, який допоможе розібратися у цьому виді кіберспорту та з комфортом дивитися змагання або ж почати грати самим.

Що ви знайдете у цьому посібнику?

Що таке Counter-Strike 2? – короткий огляд історії та особливостей спорту;

Як проходить сезон у CS 2? – календар змагань, правила;

Хто бере участь? – найкращі команди світу та України;

Особливості формування учасників змагань – що таке рейтинг Valve та як він формується;

Де дивитися змагання з Counter-Strike 2 в Україні?

Що таке Counter-Strike 2?

Це мультиплеєрна (ігри, в яких одночасно грають два або більше гравців) комп'ютерна гра в жанрі тактичного шутера від першої особи, розроблена компанією Valve: вона формує правила гри та впливає на організацію турнірів, проте власне організацією займаються сторонні, приватні компанії.

У класичному матчі бере участь дві команди по 5 осіб, а у професійних колективів ще є тренер. Команди поділені на дві протилежні фракції – терористів та контртерористів. Перша половина гри триває 12 раундів, після чого гравці змінюють сторони. Мапа завершується, коли одна з команд набрала 13 очок (за умови, що у суперника на 2+ бали менше).

Якщо за підсумками двох сторін переможець не визначається – рахунок 12:12, то розпочинаються овертайми: 6 раундів, по 3 за кожну сторону. Для перемоги треба забрати 4 раунди за одну серію додаткових.

THE 3VS5 TO SEND US TO TRIPLE OVERTIME! 🤯 pic.twitter.com/euBxhKU8Ko — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) June 9, 2025

Для перемоги за сторону терористів потрібно або вбити всіх суперників за час раунду (1 хвилина 55 секунд), або встановити бомбу, яка через 40 секунд вибухне. Встановлення бомби приблизно 3 секунди.

За сторону контртерористів потрібно або вбити всіх суперників, або розмінувати бомбу (5 секунд із набором сапера та 10 секунд без нього), або не дати її встановити за час раунду.

Також кожна окрема сторона має власні особливості: різна зброя, різні гранати (терористи мають Коктейль Молотова за 400$, а контртерористи запальну гранату за 500$).

Окрім того, у грі присутні різні карти і на кожній є різний баланс, де одна чи інша сторона можуть переважати в середньому, хоча в сучасному CS майже всюди зберігається баланс 50 на 50.

У грі присутній певний обмежений мап-пул (map pool) – набір карт, який затверджений Valve для турнірів. Наразі туди входять, наприклад, Mirage, Inferno, Nuke, Ancient, Anubis, Train, та Dust2 (може змінюватися з оновленнями).

Під час матчів формату best of 3 (до двох перемог) кожна команда зазвичай банить (видаляє) по кілька карт, потім пікає (обирає) одну. Якщо після двох карт рахунок 1:1, третя карта, що залишилася – це і є десайдер (decider), тобто вирішальна мапа.

Історія Counter-Strike

Історія дисципліни розпочинається у 2000 році, коли вона вийшла на ринок, як самостійна гра. До цього CS був модом іншої неймовірно успішної гри від Valve – Half Life. Авторами моду були Мін "Goosman" Ле та Джесс "Cliff" Кліфф.

Майже одразу з’явилися і загальні матчі, а вже у 2001-му був проведений перший великий міжнародний турнір – Cyberathlete Professional League Winter Championship.

Cyberathlete Professional League Winter Championship 2001

Останнім значним оновленням оригінальної гри Counter-Strike була версія 1.6 у 2003 році, цю частину багато старих фанатів і досі вважають найкращою у франшизі.

Першим офіційним продовженням стала гра Counter-Strike: Source (CS:S), випущена 1 листопада 2004 року. Гра була розкритикована спільнотою CS, яка вважала, що рівень майстерності в грі був значно нижчим, ніж у CS 1.6. Це спричинило розкол у думках професійних гравців щодо того, в яку гру грати на змаганнях.

Valve, спонсори та організатори турнірів виступали за те, щоб на турнірах грали в нову CS:S, але переважна більшість професійних гравців CS відмовилася грати в неї через її очевидні недоліки.

Популярність кіберспорту Counter-Strike поступово знижувалася наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років. Це було частково пов'язано з розколом у змагальній сцені, а також з появою нового жанру MOBA, який подолав попередню домінанту Counter-Strike на ринку командних кіберспортивних ігор.

Лише у 2012 році світ побачив Counter-Strike: Global Offensive. Вона протрималася стільки ж, як і її попередник – 11 років. Сучасна версія – Counter-Strike 2 – вийшла в реліз у 2023 році.

Зауважимо, українська організація Natus Vincere увійшла в ранг легендарних завдяки своїм виступам у 2010-2011 роках. Це єдиний клуб, що не пропустив жодного Мейджору (найпрестижніший турнір сезону), а також українці стали переможцями першого Мейджору в історії Counter-Strike 2.

Як проходить сезон CS 2?

Один сезон в кіберспортивному Counter-Strike 2 триває пів року. Головним турніром сезону завжди є Мейджор, до якого команди готуються з особливою увагою і після якого на професійній сцені відбувається багато переходів гравців.

Якщо вже зайшла мова за Мейджори, то варто зауважити, що з переходу на нову версію гри ми маємо по два турніри від Valve на рік:

BLAST.tv Austin Major 2025: 3 – 22 червня 2025;

Starladder Budapest Major 2025: 24 листопада – 14 грудня 2025.

StarLadder is back to the CS2 Major Circuit! 🖤



This winter, from Nov 24 to Dec 14, the world’s best teams will gather in 🇭🇺 Budapest, Hungary, to compete for a $1,250,000 prize pool and the title of StarLadder Budapest Major champion! pic.twitter.com/sgivaEop3h — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) May 12, 2025

Загалом турніри можна розподілити за організаторами, серед яких можна виділити шість головних.

Розподіл за організаторами та календар турнірів у 2025 році

BLAST

BLAST Bounty Spring 2025 – 23-26 січня ( переможець – Spirit ).

BLAST Open Spring 2025 – 19-30 березня ( переможець – Vitality ).

BLAST Rivals Spring 2025 – 30 квітня-4 травня (переможець – Vitality).

BLAST Bounty Fall 2025 – 14-17 серпня.

BLAST Open Fall 2025 – 27 серпня-7 вересня.

BLAST Rivals Fall 2025 – 12-16 листопада 2025.

ESL

IEM Katowice 2025 – 29 січня-9 лютого (переможець – Vitality).

(переможець – Vitality). ESL Pro League Season 21 – 1-16 березня (переможець – Vitality).

IEM Melbourne 2025 – 21-27 квітня (переможець – Vitality).

(переможець – Vitality). IEM Dallas 2025 – 19-25 травня (переможець – Vitality).

(переможець – Vitality). IEM Cologne 2025 – 23 липня-3 серпня.

ESL Pro League Season 22 – 27 вересня-12 жовтня.

IEM Chengdu 2025 – 3-9 листопада.

PGL

PGL Cluj-Napoca 2025 – 14-23 лютого (переможець – MOUZ).

(переможець – MOUZ). PGL Bucharest 2025 – 6-13 квітня (переможець – Falcons).

(переможець – Falcons). PGL Astana 2025 – 10-18 травня ( переможець – Spirit ).

( ). PGL Belgrade 2025 – 25 жовтня-2 листопада.

FISSURE

FISSURE Summer 2025 – 15-20 липня.

FISSURE Autumn 2025 – 9-21 вересня.

Skyesports

Skyesports Championship 2025 – 15-21 вересня

Skyesports Masters 2025 – 10-16 листопада

Інші топові турніри

Esports World Cup 2025 – 20-24 серпня

StarLadder StarSeries Season 20 – 13-21 вересня

Thunderpick World Championship 2025 – 15-19 жовтня

CS Asia Championships 2025 – 14-19 жовтня

Окремо хочеться поговорити про двох турнірних операторів у списку.

Почнемо, як-то кажуть, з поганого. FISSURE – це російський представник на ринку кіберспорту, який не приховує свого походження. Раніше турніри напряму називалися BB Dacha, що відсилає нас до російського букмекера BetBoom, який навіть відкривав точку в окупованому Криму.

Нещодавно українська команда B8 навіть робила опитування чи варто їм їхати на турнір від цього організатора, враховуючи, що їм необхідно отримувати очки для рейтингу, що впливає на майбутні запрошення на турніри.

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Ну а завершити цей розділ хочеться з чогось позитивного, а це компанія StarLadder, яка була заснована в Києві та загалом є українською. Лише цього року вони повернулися до організації турнірів Counter Strike 2 і відразу отримали від Valve право проводити Мейджор, який відбудеться в Будапешті, Угорщина.

Саме StarLadder колись організовували в Києві турніри найвищого рівня. Проходили вони в Палаці Україна та збирали повний зал уболівальників із різних країн світу. Як не дивно, але на домашній арені найпопулярніша українська команда NAVI не перемагала, але про кіберспортивні клуби в наступному розділі.

Хто змагається у Counter-Strike 2?

У світовому кіберспорті в цій дисципліні є основні осередки команд, які зазвичай стабільно виступають на професійній сцені та змагаються на топових турнірах. Це Україна, Бразилія, Росія, Північна Америка (США, Канада), Данія, Швеція, Франція, Польща та інші європейські країни.

Азійський регіон, щоправда, найбільше поступається історично. У CS наразі існує лише одна команда, що тривалий час тримається в першій двадцятці світового рейтингу – The MongolZ.

Загалом це спричинено багатьма факторами, один з яких – слабкий маркетинг та доволі спрощені правила гри, які не чіпляють фанатів ігор із Японії, Південної Кореї, В’єтнаму або Китаю.

Топ-20 найкращих команд світу станом на 11 червня 2025-го

Vitality (Франція) MOUZ (Німеччина) Spirit (-) Falcons (Саудівська Аравія) The MongolZ (Монголія) Aurora (-) G2 (Німеччина) GamerLegion (Німеччина) Natus Vincere (Україна) Astralis (Данія) FaZe (США) 3DMAX (Франція) HEROIC (Норвегія) Liquid (Нідерланди) Virtus.pro (-) FURIA (Бразилія) B8 (Україна) MIBR (Бразилія) TYLOO (Китай) Complexity (США)

Також останній рік довкола топу почало з’являтися багато українських організацій, деякі з яких систематично здобувають трофеї на менш престижних турнірах.

Найкращі українські команди на 11 червня 2025-го

9. Natus Vincere

17. B8

31. NAVI Junior

35. TNL

49. Passion UA

71. FAVBET

86. Monte

191. kONO

Особливості формування учасників змагань

Для професійних команд основою для участі в великих турнірах є регіональний рейтинг Valve (VRS – Valve Regional Standings). Він оцінює команди за їхніми результатами на офіційних турнірах: враховуються перемоги, сила суперників, важливість подій і давність матчів. Рейтинг поділений на регіони – Європа, Америка та Азія – і оновлюється щотижня.

Команди з найвищими позиціями в цьому рейтингу автоматично отримують запрошення на великі турніри, як-от мейджори (Major) або турніри серії ESL, BLAST тощо. Найкращі проходять одразу до пізніших стадій (наприклад, Stage 2 або Stage 3 мейджору), а менш рейтингові повинні проходити кваліфікації.

Valve також дозволяє організаторам роздати кілька "вайлдкард" (Wildcard) запрошень – це можливість для перспективних команд, які не мають високого рейтингу, але показали себе на менших турнірах або мають зірковий склад.

Раніше існували окремі кваліфікації (RMR), потім усе об'єднали в систему Major Regional Qualifiers (MRQ), де відбір і запрошення повністю залежать від рейтингу. Проте наступний мейджор вже пройде без кваліфікації: всі учасники визначаться виключно за рейтингом.

Тобто наразі система працює так, що чим більше і вдаліше ти виступаєш, тим більше в тебе шансів отримувати запрошення на найкращі турніри, а поразки, особливо проти слабших за рейтингом колективів, можуть коштувати дуже дорого.

Словник Counter-Strike 2

Економіка гри 💲

Еко-раунд (Eco Round) – раунд, у якому команда нічого не купує, щоб заощадити гроші.

Форс-бай (Force Buy) – покупка на всі гроші навіть у складній економічній ситуації.

Фул-бай (Full Buy) – повна закупівля основної зброї, броні, гранат.

Напівбай (Half Buy) – часткова закупівля дешевої зброї або гранат.

Сейв (Save) – збереження зброї після програного або безнадійного раунду.

Дроп (Drop) – гравець купує і кидає зброю напарнику.

Економічна шкода (Economic Damage) – вбивства або втрати, що змушують супротивника витрачати більше в наступному раунді.

Ресет економіки (Economy Reset) – програш після перемоги, що обнуляє бонус за серію поразок.

Луз-бонус (Loss Bonus) – додаткові гроші за програні раунди поспіль.

Анти-еко (Anti-Eco) – раунд, де команда очікує, що суперник буде без закупу, тому грає обережніше.

Фарм-зброя (Farm Weapon) – недорога зброя (типу MP9 чи MAC-10), яка дає більше грошей за вбивство.

Ігрові ситуації 🖱️

Плентити – встановлювати бомбу на одній з двох точок.

Деф'юз (Defuse) – знешкодження бомби до вибуху.

Клатч (Clutch) – ситуація, коли гравець залишається один і намагається виграти раунд проти кількох суперників.

Ейс (Ace) – один гравець вбиває всіх п’ятьох суперників у раунді.

Трейд (Trade Kill) – вбивство супротивника, який щойно вбив твого напарника.

Фраг (Frag) – загальний термін для вбивства у грі.

Дабл-кіл/Тріпл-кіл (Double/Triple Kill) – вбивство двох або трьох ворогів у одному раунді.

Ентрі-фраг (Entry Frag) – перше вбивство при заході на плент або відкритті позиції.

Ретейк (Retake) – повторне захоплення пленту після того, як ворог його зайняв.

Тімкіл (Teamkill) – випадкове або навмисне вбивство гравця своєї команди.

Флік (Flick Shot) – різке наведення на ціль із точним пострілом, зазвичай снайперським.

Префайр (Pre-fire) – завчасна стрільба у стандартну позицію, де очікується ворог.

Волбенг (Wallbang) – влучний постріл через стіну або іншу перешкоду.

Хедшот (Headshot) – вбивство пострілом у голову, зазвичай миттєве.

1vX – ситуація, коли гравець залишається один проти двох або більше ворогів (1v2, 1v3 і т.д.).

Ноу скоп (No-scope) – постріл зі снайперської гвинтівки без використання прицілу.

Найф-кіл (Knife Kill) – вбивство ножем, яке дає більше грошей та приниження ворога.

Фаст-пуш (Fast Push) – швидкий, агресивний захід на плент без зупинок.

Фейк-плент (Fake Plant) – коротке встановлення бомби для виманювання захисника.

Орієнтація на мапі 🗺️

Плент (Bombsite) – одна з двох зон (A або B), де терористи можуть закласти бомбу.

Ротація (Rotate) – зміна позиції гравця між плентами або зонами, щоб допомогти команді.

Холдити (Hold) – утримувати позицію або чекати на суперника.

Пушити (Push) – активно йти вперед, атакувати позицію.

Стак (Stack) – коли кілька гравців захищають одну точку або плент.

Буст (Boost) – підсадка гравця на підвищення за допомогою товариша.

Чекати (Check) – перевіряти потенційно небезпечну позицію.

Енгл (Angle) – конкретна точка огляду або напрям стрільби.

Сайт (Site) – інша назва плент-зони, наприклад, “заходимо на сайт A”.

Т-спаун (T-Spawn) – місце, де на початку раунду з’являються терористи.

КТ-спаун (CT-Spawn) – початкова позиція спецназу.

Лонг / Шорт (Long / Short) – умовні назви довгих або коротких шляхів до пленту (залежить від мапи).

Мід (Mid) – центральна частина мапи, яка часто контролюється обома командами.

Апси (Apps / Apartments) – назва деяких закритих приміщень (наприклад, на Inferno).

Гранати та спорядження 🌫️

Флешка (Flashbang) – граната, що засліплює всіх, хто дивиться в її бік, корисна для заходів або захисту.

Смоук (Smoke Grenade) – створює димову завісу, яка блокує видимість.

Молотов (Molotov) – запальна пляшка терористів, яка створює зону вогню.

Запальна граната (Incendiary Grenade) – вогнева граната спецназу, аналог молотова.

Осколкова граната (HE Grenade) – граната, що вибухає та завдає шкоди у радіусі.

Декой (Decoy Grenade) – імітує стрільбу, щоб заплутати супротивника.

Ютил (Util) – загальна назва для всіх гранат і додаткового спорядження.

Фаст смоук (Fast Smoke) – швидка димова граната, що кидається на початку раунду для захисту або прориву.

Офф-енгл флеш (Off-angle Flash) – флешка, кинута з неочевидного місця, щоб застати ворога зненацька.

Поп-флеш (Pop-flash) – флешка, яка вибухає відразу після появи на полі зору ворога, не даючи часу на реакцію.

Ванвей смоук (One-way Smoke) – дим, через який видно ворога в один бік, але тебе не видно у відповідь.

Лайн-ап (Line-up) – точна позиція та кидок гранати за заздалегідь відомою траєкторією.

Ютил демедж (Utility Damage) – шкода, завдана ворогу лише гранатами.

Фейковий смоук (Fake Smoke) – граната, кинута для обману, щоб змусити ворога думати, що відбувається захід.

Флеш асист (Flash Assist) – допомога у вбивстві ворога після того, як ти його засліпив.

Технічні поняття 🛜

Тікрейт (Tickrate) – частота оновлення сервера; у CS2 це sub-tick (динамічне оновлення).

Хітбокс (Hitbox) – невидима зона на моделі гравця, по якій зараховується влучання.

Рег (Reg) – наскільки точно гра зараховує постріли по супротивнику.

Спред (Spread) – розсіювання куль при стрільбі, яке зростає при русі або затяжних чергах.

Рекойл (Recoil) – віддача зброї – зміщення прицілу при стрільбі, яке треба контролювати.

Спрей патерн (Spray Pattern) – характерна траєкторія розльоту куль у затяжній стрільбі.

Спрей контроль (Spray Control) – вміння керувати віддачею, щоб усі кулі летіли в ціль.

Тап (Tap Shooting) – стрільба по одній кулі, точна й повільна.

Бьорст (Burst Fire) – стрільба короткими чергами по 2–3 кулі.

Піксел-геп (Pixel Gap) – маленький просвіт, через який видно частину моделі ворога.

ФПС (FPS) – кількість кадрів на секунду, що впливає на плавність гри.

Пінг (Ping) – затримка в мілісекундах між гравцем і сервером.

Нетграф (Netgraph) – технічна панель, що показує FPS, пінг, тікрейт тощо.

Бінд (Bind) – прив’язка певної дії до клавіші (наприклад, гранати або голосових команд).

Конфіг (Config) – файл або набір налаштувань гри гравця.

Сенса (Sensitivity) – чутливість мишки у грі, що впливає на точність прицілювання.

RAW input – режим, коли мишка ігнорує налаштування Windows і працює напряму в грі.

Кросхейр (Crosshair) – приціл на екрані; у CS2 його можна налаштовувати під себе.

ФОВ (FOV – Field of View) – поле огляду, яке визначає, скільки простору бачить гравець.

Затримка пострілу (Input Lag / Delay) – мікрозатримка між кліком миші та пострілом на екрані.

Універсальні фрази в CS 2 🔊

"Пушать"/"Йдуть" (Push / Rushing) – вороги активно заходять у точку.

"Флешу"/"Даю флешку" (Flashing) – попередження про кидок флешки, щоб не засліпити своїх.

"Плент пустий"/"Сайт чистий" (Site clear) – плент або точка вільні від ворогів.

"Тихо"/"Шифт" (Quiet / Shift walk) – рухатися без звуку, затиснувши Shift.

"Фул A"/"Фул B" (Full B / Full A) – вся ворожа команда заходить на одну з точок.

"Фул сліп" (Full blind) – повністю засліплений флешкою.

"Дефюжу" (Defusing / Stick) – гравець знешкоджує бомбу, інші мають його прикривати.

"Фейк-деф" (Fake defuse) – удаваний початок знешкодження, щоб виманити ворога.

"Лоу хп" (Low HP) – ворог або союзник із малою кількістю здоров’я.

"Не пікати" (Don’t peek) – прохання не виглядати з укриття.

"Пікну з тобою" (Trade peek) – домовленість виглядати одночасно для трейду.

"Холд" (Hold) – залишайся на позиції, не рухайся вперед.

"Сейв" (Save) – команда вирішує не грати до кінця і зберегти зброю.

"Дропнеш?" (Can you drop?) – прохання купити зброю союзнику.

"Стак A/B" (Let’s stack) – усі разом ідуть або захищають одну точку.

"Раш B" (Rush B) – йдемо швидко пушити точку B.

Де дивитися змагання з Counter-Strike 2 в Україні?

Головні турніри з Counter-Strike 2 традиційно транслюються студією Maincast. Її перегляд доступний на Twitch та YouTube-каналах з однойменною назвою, а також канал доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO.