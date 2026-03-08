Перро не збавляє обертів, боротьба українців за топ-10: підсумки етапу Кубку світу в Контіолахті

Великий біатлон повернувся! Майже шість тижнів не було гонок в межах етапів Кубку світу і, нарешті, змагальна програма продовжується!

Сьомий етап Кубку світу з біатлону, який пройшов у фінському Контіолахті, мав незвичний набір і розклад – індивідуальні гонки, масстарти та естафети. Українцям було за кого вболівати, то ж, пропонуємо ознайомитись з підсумками етапу в традиційному матеріалі від "Чемпіона".

Стабільний Підручний та розчарування у жінок

Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний став найкращим на цьому етапі, показавши 16-й результат в індивідуальній гонці та 18-й у масстарті. В тім, враховуючи результати українця на вогневих рубежах не можна сказати, що він був настільки хороший ходом.

В "індивідуалці", наприклад з однією хибою Дмитро програв лідерам майже три хвилини ходом, що явно не притаманно лідеру команди.

Дмитро Підручний Getty Images

Окрім Підручного свої очки набрала Христина Дмитренко, посівши 34-те місце в індивідуальній гонці, але цього не вистачило, аби кваліфікуватися до масстарту. Всі інші українки, як би прикро не звучало, свої старти провалили.

Не сталося дива і в естафетних гонках, але чоловіча збірна зуміла випередити прямих конкурентів в Кубку націй на одну позицію і трохи скоротила відставання від словенців. Тепер очікуємо розв'язку в Естонії, де відбудуться одразу три гонки, що підуть в залік Кубку націй.

Жіноча команда втратила шанси потрапити до топ-10 і в наступному сезоні не дорахується однієї біатлоністки в заявці на етапи Кубку світу.

Дивлячись на результати наших юніорів, маємо надію, що нове покоління буде більш результативним.

Фантастичний Перро та спад Жанмонно

Француз Ерік Перро, який здобув на Олімпійських іграх три медалі (два "золота" в естафетах та "срібло" в індивідуальній гонці) продовжує збирати скарби.

В Контіолахті чинний лідер Кубку світу і без п'яти хвилин володар Великого кришталевого глобусу переміг в індивідуальній гонці та став другим в масстарті.

Читайте також : Перро виграв малий кришталевий глобус індивідуальних гонок

Тепер перевага над найближчим переслідувачем в загальному рейтингу складає 202 очки, що дає змогу оформити чемпіонство вже на наступному етапі. Італієць Томазо Джакомель фінський етап пропускав і практично втратив шанси на успіх за підсумками сезону.

Невдалим вийшли старти для француженки Лу Жанмонно, яка в особистих гонках не потрапила навіть до десятки найкращих.

Втім, Лу має солідний гандикап над Суві Мінккінен і, як і Перро, матиме змогу підтвердити статус найкращої в цьому сезоні в наступних гонках. Мінккінен виступила краще за француженку, але сильно скоротити відставання не вдалося.

Стрільба Лу Жанмонно Getty Images

В естафетах домінували Швеція, Франція та Норвегія, які в чоловічій та жіночій гонках "розписали" подіум між собою.

Що далі?

Наступний етап прийме естонський Отепяя, де одразу три гонки підуть в залік Кубку націй: спринт, одиночна змішана естафета та змішана естафета.

Чоловічій команді доведеться докласти максимальних зусиль, аби відіграти 66 очок відставання від Словенії та повернутися в десятку найкращих.

Старт етапу вже 12 березня!