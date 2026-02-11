Українська правда
Мілан-Кортіна-2026. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 19:10
Мілан-Кортіна-2026. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловічий спринт на 10 кілометрів.

Гонка в італійському Антгольц-Антерсельва розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію індивідуальної гонки, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх відбулися вже три біатлонні гонки. У змішаній естафеті український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

У чоловічій індивідуальній гонці, яку виграв норвежець Йоган Олав Ботн, найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 18 місце.

У жіночій індивідуальній гонці найкраще серед українок виступили Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, які фінішували на 17 та 18 місці відповідно.

Загалом на Іграх-2026 буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту заплановано на 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Найбільше представництво буде в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

