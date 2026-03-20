Голменколлен. Текстова трансляція чоловічої гонки переслідування

У суботу, 21 березня, в норвезькому Голменколлені відбудеться чоловіча гонка переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу з біатлону.

Україну в ній представить Віталій Мандзин. Він здобув це право завдяки виступу у спринті, де напередодні фінішував на 17-му місці.

Чоловічий персьют розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, що етап Кубку світу в Голменколлені триватиме до 22 березня включно. Він стане останнім у сезоні-2025/26.