Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 16:10
Чемпіонат Європи 2026 з футзалу

З 21 січня по 7 лютого відбудеться чемпіонат Європи 2026 з футзалу. Це буде 13-й головний континентальний турнір для чоловічих збірних під егідою УЄФА.

За титул чемпіона Європи змагатимуться 16 національних команд. Турнір пройде на чотирьох аренах у трьох містах – Рига (Латвія), Каунас (Литва) та Любляна (Словенія).

Початково Євро-2026 мали приймати лише Латвія та Литва, але через проблеми з прийомом збірної Білорусі до співорганізаторів приєдналася Словенія, тож цього року чемпіонат вперше відбуватиметься одразу у трьох країнах і стане першим основним турніром УЄФА в балтійському регіоні.

Чинним чемпіоном Європи є Португалія, яка у фіналу розіграшу 2022 року перемогла Росію. Серед дебютантів чемпіонату – Латвія та Литва як господарі, а також Вірменія, що вперше в історії вийшла на Євро.

Збірна України, яка у 2024-му здобула бронзу чемпіонату світу, потрапила до групи B, де боротиметься за путівку у плейоф з командами Литви, Вірменії та Чехії.

Груповий етап

16 команд були розподілені на 4 групи, по 4 збірні у кожній. До 1/4 фіналу пройдуть переможці груп, а також команди, які посядуть другі місця.

Група A

  • 21.01 | 🕔 17:00 | Хорватія – Франція
  • 21.01 | 🕗 20:00 | Латвія – Грузія
  • 25.01 | 🕑 14:00 | Хорватія – Грузія
  • 25.01 | 🕔 17:00 | Франція – Латвія
  • 28.01 | 🕠 17:30 | Латвія – Хорватія
  • 28.01 | 🕠 17:30 | Грузія – Франція

Група B

  • 22.01 | 🕔 17:00 | трансляція | Вірменія – Україна
  • 22.01 | 🕗 20:00 | Литва – Чехія
  • 25.01 | 🕑 14:00 | Вірменія – Чехія
  • 25.01 | 🕔 17:00 | трансляція | Україна – Литва
  • 28.01 | 🕣 20:30 | Литва – Вірменія
  • 28.01 | 🕣 20:30 | трансляція | Чехія – Україна

Група C

  • 23.01 | 🕠 17:30 | Білорусь – Бельгія
  • 23.01 | 🕣 20:30 | Словенія – Іспанія
  • 26.01 | 🕠 17:30 | Білорусь – Іспанія
  • 26.01 | 🕣 20:30 | Бельгія – Словенія
  • 29.01 | 🕠 17:30 | Словенія – Білорусь
  • 29.01 | 🕠 17:30 | Іспанія – Бельгія

Група D

  • 24.01 | 🕝 14:30 | Італія – Португалія
  • 24.01 | 🕠 17:30 | Угорщина – Польща
  • 27.01 | 🕠 17:30 | Угорщина – Португалія
  • 27.01 | 🕣 20:30 | Польща – Італія
  • 29.01 | 🕣 20:30 | Португалія – Польща
  • 29.01 | 🕣 20:30 | Італія – Угорщина
