Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів

З 21 січня по 7 лютого відбудеться чемпіонат Європи 2026 з футзалу. Це буде 13-й головний континентальний турнір для чоловічих збірних під егідою УЄФА.

За титул чемпіона Європи змагатимуться 16 національних команд. Турнір пройде на чотирьох аренах у трьох містах – Рига (Латвія), Каунас (Литва) та Любляна (Словенія).

Початково Євро-2026 мали приймати лише Латвія та Литва, але через проблеми з прийомом збірної Білорусі до співорганізаторів приєдналася Словенія, тож цього року чемпіонат вперше відбуватиметься одразу у трьох країнах і стане першим основним турніром УЄФА в балтійському регіоні.

Чинним чемпіоном Європи є Португалія, яка у фіналу розіграшу 2022 року перемогла Росію. Серед дебютантів чемпіонату – Латвія та Литва як господарі, а також Вірменія, що вперше в історії вийшла на Євро.

Збірна України, яка у 2024-му здобула бронзу чемпіонату світу, потрапила до групи B, де боротиметься за путівку у плейоф з командами Литви, Вірменії та Чехії.

Груповий етап

16 команд були розподілені на 4 групи, по 4 збірні у кожній. До 1/4 фіналу пройдуть переможці груп, а також команди, які посядуть другі місця.

Група A

21.01 | 🕔 17:00 | Хорватія – Франція

21.01 | 🕗 20:00 | Латвія – Грузія

25.01 | 🕑 14:00 | Хорватія – Грузія

25.01 | 🕔 17:00 | Франція – Латвія

28.01 | 🕠 17:30 | Латвія – Хорватія

28.01 | 🕠 17:30 | Грузія – Франція

Група B

22.01 | 🕔 17:00 | трансляція | Вірменія – Україна

| Вірменія – Україна 22.01 | 🕗 20:00 | Литва – Чехія

25.01 | 🕑 14:00 | Вірменія – Чехія

25.01 | 🕔 17:00 | трансляція | Україна – Литва

| Україна – Литва 28.01 | 🕣 20:30 | Литва – Вірменія

28.01 | 🕣 20:30 | трансляція | Чехія – Україна

Група C

23.01 | 🕠 17:30 | Білорусь – Бельгія

23.01 | 🕣 20:30 | Словенія – Іспанія

26.01 | 🕠 17:30 | Білорусь – Іспанія

26.01 | 🕣 20:30 | Бельгія – Словенія

29.01 | 🕠 17:30 | Словенія – Білорусь

29.01 | 🕠 17:30 | Іспанія – Бельгія

Група D