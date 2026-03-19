Голменколлен. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 20 березня, в норвезькому Голменколлені чоловіча спринтерська гонка продовжить дев'ятий етап Кубку світу з біатлону.

У гонці не візьме участь Дмитро Підручний, який достроково завершив сезон. Учасники спринту від України стануть відомі згодом.

Чоловічий спринт на 10 км розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Зазначимо, що у жіночому спринті українка Олександра Меркушина провела найкращу в кар'єрі гонку на Кубку світу та посіла 14 місце.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені триватиме до 22 березня включно.