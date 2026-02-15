Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпіада-2026. Чоловіча естафета. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 18:59
Олімпіада-2026. Чоловіча естафета. Онлайн-трансляція
Віталій Мандзин
НОК України

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча естафетна гонка за участі збірної України.

Тренерський штаб української команди оголосить склад дещо пізніше. Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Дивіться трансляцію чоловічої естафети, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку гонки.

Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 відбувся чоловічий персьют, в якому швед Мартін Понсілуома вперше в кар'єрі став олімпійським чемпіоном.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
