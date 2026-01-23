Бреза-Буше виграла жіночу індивідуальну гонку, найкращою серед українок стала Христина Дмитренко

У п'ятницю, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбулася жіноча індивідуальна гонка на 12,5 кілометрів.

Збірну України в гонці представили п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима.

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка фінішувала 21-ю. Вперше у сезоні потрапили до заліку Юлія Джима і Валерія Дмитренко. Решта наших біатлоністок завершили гонку поза топ-40.

Перемогу здобула представниця Франції Жустін Брезаз-Буше, другою стала її землячка Лу Жанмонно, а замкнула п'єдестал пошани німкеня Франциска Пройсс.

Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+0) 35:50,3

2. Лу Жанмонно (Фрнція, 0+0+0+1) +1,4

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+1) +1:02,2

...

21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:43,7

32. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+0) +3:31,9

39. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:09,2

50. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+0) +4:35,4

72. Олена Городна (Україна, 0+3+1+2) +6:15,9

Напередодні тренерський штаб жіночої збірної на чолі з Миколою Зоцем визначився зі складом команди на Олімпійські ігри 2026.