Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У четвер, 5 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті розпочнеться жіночою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів.

Україну в гонці представлять Олена Городна, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима та Дарина Чалик.

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 18:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

18:45. Останньою серед українок на дистанцію вирушила Дарина Чалик. 18:44. У Олени Городної ще один промах. Сумарно три штрафні хвилини за гонку. 18:42. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима вже також на лижні. 18:39. Тільки стартувала лідерка української збірної Христина Дмитренко. 18:38. Анастасія Меркушина і на стрільбі стоячи "спіймала" штрафну хвилину. 18:35. Ще один промах у Городної. 18:30. Анастасія Меркушина не закрила одну мішень на першій стрільбі. 28 проміжне місце, +1:18,5 від словачки Батовської-Фіалкової. 18:25. Городна заробляє штрафну хвилину на другому вогневому рубежі 18:21. Розпочалася гонка для ще однієї українки Анастасії Меркушиної. 18:16. Городна закрила всі мішені на першій стрільбі. 18:08. Стартувала українка Олена Городна. 18:05. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 березня включно.