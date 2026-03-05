Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
У четвер, 5 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті розпочнеться жіночою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів.
Україну в гонці представлять Олена Городна, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима та Дарина Чалик.
Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 18:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
18:45. Останньою серед українок на дистанцію вирушила Дарина Чалик.
18:44. У Олени Городної ще один промах. Сумарно три штрафні хвилини за гонку.
18:42. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима вже також на лижні.
18:39. Тільки стартувала лідерка української збірної Христина Дмитренко.
18:38. Анастасія Меркушина і на стрільбі стоячи "спіймала" штрафну хвилину.
18:35. Ще один промах у Городної.
18:30. Анастасія Меркушина не закрила одну мішень на першій стрільбі. 28 проміжне місце, +1:18,5 від словачки Батовської-Фіалкової.
18:25. Городна заробляє штрафну хвилину на другому вогневому рубежі
18:21. Розпочалася гонка для ще однієї українки Анастасії Меркушиної.
18:16. Городна закрила всі мішені на першій стрільбі.
18:08. Стартувала українка Олена Городна.
18:05. Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 березня включно.