Фійон Має виграв золото Олімпіади-2026 у спринті, Мандзин та Підручний потрапили до тридцятки

На Олімпійських іграх 2026 розіграли ще один комплект нагород у біатлоні. Чоловіки змагались у спринті, перемогу здобув титулований французький атлет Кантен Фійон Має. На старт гонки на 10 кілометрів із двома вогневими рубежами вийшли чотири українські атлети.

Найбільше сподівань у цій дисципліні, як і в попередній, традиційно покладалося на лідерів команди – досвідченого Дмитра Підручного та олімпійського дебютанта Віталія Мандзина. Компліментів обом перед спринтом видала і головна тренерка чоловічої збірної Надія Бєлова.

Першим з українців на дистанцію вирушив Мандзин – під 16-м стартовим номером. Зі стрільбою впорався впевнено! Більшість суперників, які стартували перед ним, мали огріхи, тож українець очолив проміжний протокол! На жаль, стовідсотковий результат, який би практично гарантував високі місця, Віталію не вдався. На стрільбі стоячи припустився одного неточного пострілу.

Віталій Мандзин Getty Images

Дмитро Підручний, який стартував 21-м, гонку почав не так вдало: на стрільбі лежачи припустився однієї хиби, тож був змушений "завітати" на штрафне коло. Права на промах на "стійці" український біатлоніст уже не мав, інакше з мріями про високе місце можна було б остаточно розпрощатися. Але досвідчений атлет "впіймав" ще одне штрафне коло. Боротися з власним часом довелося на заключному колі дистанції. Дмитро видав максимум, але цього було недостатньо.

Антон Дудченко, який традиційно вирізнявся якісною стрільбою, унеможливив боротьбу за хороші позиції вже на початку гонки – два постріли повз ціль. Ще один – на другому вогневому рубежі. Для нешвидкого біатлоніста це дуже багато.

Абсолютний дебютант Богдан Борковський, який проводив першу гонку на цих Іграх, стартував в останній групі, коли більшість учасників уже фінішували. Перший олімпійський постріл був точним, але вже другим помилився. На стрільбі стоячи заробив ще одне штрафне коло.

Боротьбу за місце на олімпійському п'єдесталі розіграли "ветерани" світового біатлону. Золоту медаль виборов Кантен Фійон Має з Франції: він на 14 секунд випередив титулованого однолітка з Норвегії – Ветле Крістіансена. Уже другу бронзу на Олімпіаді-2026 виборов його земляк Стурла Легрейд.

Олімпійські ігри 2026. Чоловічий спринт

1. Кантен Фійон Має (0+0) 22:53,1

2. Ветле-Крістіансен (0+0) +13,7

3. Стурла Легрейд (0+0) +15,9

...

24. Віталій Мандзин (0+1) +1:47,4

27. Дмитро Підручний (1+1) +1:54,8

63. Богдан Борковський (1+1) +3:12,9

88. Антон Дудченко (2+1) +4:44,5

Відзначимо яскраву та надшвидку стрільбу стоячи у виконанні Емільєна Жаклена: француз провів стрільбу стоячи за неймовірні 16,8 секунди, щоправда, на третьому колі його випередили конкуренти і відтіснили від медального подіуму на 4-те місце.

Нагадаємо, переможцем спринту на Олімпіаді-2022 в Пекіні став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо, який уже завершив кар'єру.

Зазначимо, що в гонці переслідування, яка відбудеться в неділю, 15 лютого, біатлоністи стартуватимуть згідно з позиціями, які вони посіли у спринті. Право виступити в "персюті" мають 60 кращих атлетів.

У суботу, 14 лютого, медалі в спринті розіграють жінки. Гонка розпочнеться о 15:00 за київським часом.