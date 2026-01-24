Україна посіла шосте місце в сингл-міксті на Кубку світу в Нове-Место

У суботу, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в гонці представляв дует у складі Олени Городної та Віталія Мандзина.

Першою розпочала естафету Олена Городна, яка допустила два промахи та на передачі була у топтрійці.

Віталій Мандзин зумів покращити позицію, піднявшись на друге місце після другого етапу.

На жаль, на третьому етапі естафети Городна допустила чотири промахи, опинившись на передачі на п'ятому місці з відставанням у 15 секунд від бронзи.

На останньому етапі естафети Мандзин мав шанси поборотися за четверте місце, але у підсумку фінішував шостим.

Переможцем одиночної змішаної естафети стала команда Німеччини, яка на останньому етапі випередила Фінляндію. Бронзову медаль виборов французький дует.

Результат одиночної естафети

1. Німеччина (0+4) 34:53,6

2. Фінляндія (0+8) +6,5

3. Франція (0+6) +17,8

...

6. Україна (0+12) +42,4

Програму останнього змагального дня етапу Кубку світу в Нове-Место закриє класична естафета. Гонка розпочнеться о 16:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію естафети.