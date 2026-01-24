Українська правда
Україна посіла шосте місце в сингл-міксті на Кубку світу в Нове-Место

Сергій Шаховець — 24 січня 2026, 14:54
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У суботу, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в гонці представляв дует у складі Олени Городної та Віталія Мандзина.

Першою розпочала естафету Олена Городна, яка допустила два промахи та на передачі була у топтрійці.

Віталій Мандзин зумів покращити позицію, піднявшись на друге місце після другого етапу.

На жаль, на третьому етапі естафети Городна допустила чотири промахи, опинившись на передачі на п'ятому місці з відставанням у 15 секунд від бронзи.

На останньому етапі естафети Мандзин мав шанси поборотися за четверте місце, але у підсумку фінішував шостим.

Переможцем одиночної змішаної естафети стала команда Німеччини, яка на останньому етапі випередила Фінляндію. Бронзову медаль виборов французький дует.

Результат одиночної естафети

  • 1. Німеччина (0+4) 34:53,6
  • 2. Фінляндія (0+8) +6,5
  • 3. Франція (0+6) +17,8
  • ...
  • 6. Україна (0+12) +42,4

Програму останнього змагального дня етапу Кубку світу в Нове-Место закриє класична естафета. Гонка розпочнеться о 16:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію естафети.

Кубок світу з біатлону Нове Место Олена Городна Віталій Мандзин

Кубок світу з біатлону

