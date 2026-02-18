Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпіада-2026. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 18 лютого 2026, 17:45
Олімпіада-2026. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У суботу, 20 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча гонка з масовим стартом на 15 кілометрів.

Україну в елітній дисципліні представлятимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, які отримали право виступити за третьою квотою – серед кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026, які не здобували особистих нагород на Іграх та не входять до топ-15 загального заліку Кубку світу. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію чоловічої естафети, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Гонка в Антхольц-Антерсельві стане останньою для українських біатлоністів на Олімпійських іграх-2026.

Напередодні відбулася чоловіча класична естафета, в якій історичне перше "золото" здобула збірна Франції. На жаль, для української команди гонка виявилася найгіршою за останні 28 років.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Дмитро Підручний Віталій Мандзин

Олімпійські ігри 2026

Наприкінці фінішного кола трішки накрило: Чалик – про свій виступ в естафеті на Олімпіаді-2026
19-річна японка Марі Фукада здобула своє перше золото у жіночому слоупстайлі на Олімпіаді-2026
Франція виграла золото у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026, Україна фінішувала 9-ю
Словаччина розгромно здолала Німеччину у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2026
Олімпіада-2026. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік