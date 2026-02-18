Олімпіада-2026. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція

У суботу, 20 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча гонка з масовим стартом на 15 кілометрів.

Україну в елітній дисципліні представлятимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, які отримали право виступити за третьою квотою – серед кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026, які не здобували особистих нагород на Іграх та не входять до топ-15 загального заліку Кубку світу. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію чоловічої естафети, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Гонка в Антхольц-Антерсельві стане останньою для українських біатлоністів на Олімпійських іграх-2026.

Напередодні відбулася чоловіча класична естафета, в якій історичне перше "золото" здобула збірна Франції. На жаль, для української команди гонка виявилася найгіршою за останні 28 років.