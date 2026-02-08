Франція виграла першу біатлонну гонку на ОІ-2026, Україна фінішувала 8-ю

На Олімпійських іграх 2026 біатлоністи розіграли перший комплект медалей. Збірна України посіла 8 місце у змішаній естафеті.

Українська команда не змогла задіяти оптимальний склад, якщо відштовхуватись саме від імен. У чоловічій частині виступали найсильніші на сьогодні – досвідчений Дмитро Підручний та дебютант Ігор Віталій Мандзин. У жіночій команді "на лавці" залишилась номер один збірної Христина Дмитренко та лідерка попередніх сезонів Юлія Джима. Дмитренко мала мікрозастуду, Джима, схоже, ще не готова фізично, аби включатись уже з першої гонки. Тому їх місце зайняли дебютантки та ще вчорашні юніорки – Олена Городна та Олександра Меркушина у якості фінішерки! Оце так дебют!

На першому вогневому рубежі першого етапу Дмитро Підручний п’ять мішеней закрив з допомогою шести пострілів. Далеко не провал, але майже десять додаткових секунд було втрачено, більшість конкурентів стріляли бездоганно. Серйозні проблеми чекали на українця на стрільбі стоячи – Підручний використав аж три додаткових патрони. Хоча "стійка" стала проблемною й для багатьох суперників. Зокрема, Швеція після аж двох штрафних кіл опустилась на останнє, 21-ше місце! Етап впевнено виграла Норвегія, Підручний передав естафету Мандзину на 11-й позиції, з відставанням 36 секунд. Не критично, але з огляду на хорошу фізичну форму Дмитра – шанси були на більш впевнений початок гонки.

Віталій Мандзин ідеально відпрацював на стрільбі лежачи й вже підняв Україну на 8-му позицію, а відставання від лідера зменшилось до 28 секунд! До другого вогневого рубежу молодий українець "тягнув" на собі групу переслідувачів, були побоювання, що втомленим "настріляє" зайвого, але Віталій використав лише один додатковий патрон і зберіг шосте місце. На дистанції Мандзин виглядав конкурентно і зберіг позицію на екваторі гонки.

Віталій Мандзин та Олена Городна Getty Images

Чоловічу частину виграла Норвегія в боротьбі з Німеччиною. Майже одночасно етап завершили збірні Франції та Італії, а п’ятими були чехи.

Олена Городна на третьому етапі ідеально стріляла з положення лежачи. Це було вкрай важливо для впевненості дебютантки Ігор. Шоста позиція вже ніби "приклеїлась" до української команди. На дистанцію Городна вийшла разом з чешкою Терезою Воборніковою, інші суперниці дещо відстали, але до першої трійки чи навіть четвірки було майже 40 секунд. Щоправда, Олена почала просідати по дистанції і відстала від Воборнікової більш ніж на 20 секунд. На стрільбі стоячи Городна використала один додатковий патрон. А на третьому колі довелося наодинці боротися самій з собою. Шосту позицію вже "віддала" Австрії, Україна перед заключним етапом була на 7-й позиції. Візуально здалося, що Городну таки "накрили" гори.

Третій етап зусиллями лідерки сезону Лу Жанмонно виграла Франція. Норвегія, Німеччина та Італія – за нею.

Фінішерка Олександра Меркушина вийшла на вирішальну частину гонки з відставанням більш ніж у півтори хвилини. Замахнутись на "п’ятірку" було вже майже нереально, але поборотись за шістку – цілком до снаги. Але навіть ідеальна стрільба на першому рубежі не допомогла піднятися в протоколі – Україна випала за межі топ-8. Але Меркушина все ж таки зуміла зачепитись та відстояти 8-ме місце на фініші.

Непоганий початок Олімпіади від української команди. Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 команда в змішаній естафеті фінішувала лише 13-ою.

Впевнену перемогу здобула команда Франції, срібло в господарів – італійців, які на двох попередніх Олімпіадах у цій дисципліні фінішували третіми. Бронзу виборола команда Німеччини. Норвежці – поза подіумом після останньої провальної стрільби Марен Кіркейде.

Олімпійські ігри 2026. Біатлон. Змішана естафета

1. Франція (0+7) 1:04:15,5

2. Італія (0+5) +25,8

3. Німеччина (1+3) +1:05,3

4. Норвегія (2+6) +1:37,2

5. Швеція (2+7) +1:40,8

6. Фінляндія (0+7) +1:56,5

...

8. Україна (0+8) +2:36,6

Далі у біатлонній програмі Олімпіади-2026 чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок запланований на 14:30 за київським часом.