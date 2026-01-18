Стабільні українці, стабільні Джакомель та Жанмонно: підсумки етапу Кубку світу в Рупольдингу

Що ж, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в Рупольдингу завершився, тому саме час ознайомитись з підсумками гонок на Чемпіоні.

Провал стає буденністю

На попередніх етапах ми намагалися знайти позитивні нотки у виступах збірної України з біатлону, але за підсумками минулого етапу важко знайти гарні епітети до результатів вітчизняних спортсменів.

Але ж, ми – українці – завжди віримо у світле майбутнє. В Рупольдингу "лайків" заслужили Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, які в гонці переслідування показали прогрес у порівнянні зі спринтом і набрали залікові бали. Віталій з 41-го місця піднявся на 31-ше, а Дмитро з 59-го на 39-те.

Дмитро Підручний Getty Images

На жаль, це були всі позитивні зрушення в результатах команди на цьому етапі. Жіноча естафета стала 14-ю з сімома додатковими патронами, програвши майже чотири хвилини лідерам, які використали дев'ять додаткових патронів… А чоловіча взагалі стала 17-ю і ледве не закінчила гонку достроково як колові.

Олена Городна і Юлія Джима після хвороб та травм знову не зуміли потрапити в очкову зону в спринті й, відповідно, не потрапили в гонку переслідування.

До старту Олімпійських Ігор залишається лише один етап і тренерам збірних треба добряче поламати голову, аби видати результат.

Джакомель і Жанмонно – нові герої?

Італієць проводить найкращий сезон в кар'єрі, користуючись відсутністю конкурентів. На початку сезону тон змаганням задав норвежець Ботн, але два останні етапи він пропустив через хворобу, тому на авангард вийшов Томмазо Джакомель.

В Рупольдингу він хоч і не здобув перемог, але "срібло" в спринті та п'яте місце в гонці переслідування залишили італійця на вершині загального заліку. Відрив від Ботна становить майже 200 очок, а позаду Перро і Самуельсон, яких не можна записати в фаворитів. Дуже цікава історія перед стартом ОІ, які пройдуть в Італії на Батьківщині Джакомеля.

Що стосується Жанмонно, то француженка набирає оберти від гонки до гонки. В Рупольдингу Лу записала у свій актив "золото" в перс'юті та "срібло" в спринті, і значно укріпила свої позиції в загальному заліку, виграючи 136 пунктів у Суві Мінккінен. Фінка сильно почала сезон, але Жанмонно включилася у боротьбу за Великий Кришталевий Глобус і зараз виглядає головним фаворитом.

Рокірування в естафетах

Франція та Норвегія продовжують змагатися один з одним в естафетах. Цього разу чоловіча команда Норвегії, яка є беззаперечним фаворитом сезону поступилася французам, але натомість скандинавки взяли реванш у трьохкольорових. Варто зазначити фінішний спурт Марін Кіркейде, яка видала феноменальне фінішне коло і подарувала своїй команді перемогу.

В Кубку націй Франція і Норвегія змагаються за першість, з вкрапленнями збірної Швеції. Але на разі у чоловіків лідирують норвежці, а у жінок – француженки.

Що далі?

Наступний етап перед ОІ пройде в Нове-Место. На глядачів очікують індивідуальні гонки, змішанні естафети та гонки з масовим стартом. Змагання відбудуться з 22 до 25 січня.

Вже відомо, що Дмитро Підручний пропустить етап в Чехії, аби краще підготуватись до Ігор.