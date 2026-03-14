Віттоцці виграла гонку переслідування в Отепя, Дмитренко фінішувала 42-ю

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці здобула перемогу в гонці переслідування на восьмому етапі Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.

31-річна італійка, яка напередодні посіла 2 місце у спринті, тріумфувала попри два кола штрафу. Нагадаємо, в лютому Віттоцці стала олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні.

Фінка Суві Мінккінен на останньому колі виграла боротьбу за срібну медаль у Лу Жанмонно. Француженці довелося задовольнитися "бронзою".

Переможниця спринту Жюлья Сімон на двох останніх вогневих рубежах заробила сумарно п'ять кіл штрафу, через що завершила гонку лише дев'ятою.

Єдина представниця України Христина Дмитренко відіграла 15 позицій: зі стартової 57-ї здійнялася на 42 місце на фініші. На стрільбі українка припустилася двох промахів на чотирьох рубежах.

Після останнього рубежу Дмитренко претендувала на фініш у заліковій зоні. Проте на останньому колі втратила п'ять позицій ходом.

Кубок світу. Отепя. Жіноча гонка переслідування

1. 🥇 Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+1) 33:33,7

2. 🥈 Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +26,2

3. 🥉 Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +26,9

...

42. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +4:30,0

Завтра, 15 березня, етап в Отепя завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами.