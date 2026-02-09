Мілан-Кортіна-2026. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на індивідуалку. У гонці візьмуть участь Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Гонка розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Дивіться трансляцію індивідуальної гонки, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

Загалом на Іграх-2026 буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту заплановано на 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Найбільше представництво буде в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.