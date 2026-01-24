Українська правда
Нове-Место. Жіночий масстарт. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 24 січня 2026, 18:13
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться жіночий масстарт на 12,5 кілометрів.

До стартового листа потрапили 30 біатлоністок, в тому числі представниця України Христина Дмитренко.

Збірна України вперше у сезоні відібралася у жіночий масстарт Кубка світу з біатлону. Це сталося завдяки Христині Дмитренко, яка посіла 21 місце в індивідуальній гонці.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію жіночого масстарту, який розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Сезон Кубку світу з біатлону йде на перерву через Олімпійські ігри 2026. Сьомий етап у фінському Контіолахті пройде з 5 по 8 березня. У програмі змагань індивідуальні гонки, масстарти та естафети.

Кубок світу з біатлону Нове Место збірна України з біатлону Христина Дмитренко
