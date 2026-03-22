Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Біатлон

Ботн виграв останню гонку сезону-2025/26, Мандзин фінішував 22-м

Денис Шаховець — 22 березня 2026, 17:30
Віталій Мандзин
Getty Images

Норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн став переможцем гонки з масовим стартом на домашньому етапі в Голменколлені, якою завершився олімпійський сезон-2025/26.

26-річний норвежець закрив усі 20 мішеней та випередив на останньому колі німця Філіпа Наврата, який також стріляв ідеально й здобув "срібло".

Трійку призерів доповнив француз Ерік Перро, який раніше достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус. Також Перро став переможцем заліку масстартів.

Єдиний представник України в гонці Віталій Мандзин пробіг сумарно три кола штрафу та фінішував 22-м.

Кубок світу. Голменколлен. Жіночий масстарт

  • 1. 🥇 Йоган Олав-Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15,6
  • 2. 🥈 Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3,7
  • 3. 🥉 Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13,7
  • 4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +20,6
  • 5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +23,9
  • 6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+1) +26,5
  • ...
  • 22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23,7

Нагадаємо, у жіночих масстартах у цьому сезоні Україна вперше в історії не була представлена.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Кубок світу з біатлону Віталій Мандзин Голменколлен Йохан-Олав Ботн

Кубок світу з біатлону

Голменколлен. Чоловічий масстарт. Як це було
Сімон вдруге в кар'єрі виграла кришталевий глобус у масстартах
Гонка була практично ідеальною: Мандзин оцінив виступ у персьюті в Голменколлені
Віттоцці виграла останній жіночий масстарт сезону Кубку світу
Україна вперше в історії завершила сезон без участі в жіночих масстартах

Останні новини