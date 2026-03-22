Ботн виграв останню гонку сезону-2025/26, Мандзин фінішував 22-м
Віталій Мандзин
Getty Images
Норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн став переможцем гонки з масовим стартом на домашньому етапі в Голменколлені, якою завершився олімпійський сезон-2025/26.
26-річний норвежець закрив усі 20 мішеней та випередив на останньому колі німця Філіпа Наврата, який також стріляв ідеально й здобув "срібло".
Трійку призерів доповнив француз Ерік Перро, який раніше достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус. Також Перро став переможцем заліку масстартів.
Єдиний представник України в гонці Віталій Мандзин пробіг сумарно три кола штрафу та фінішував 22-м.
Кубок світу. Голменколлен. Жіночий масстарт
- 1. 🥇 Йоган Олав-Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15,6
- 2. 🥈 Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3,7
- 3. 🥉 Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13,7
- 4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +20,6
- 5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +23,9
- 6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+1) +26,5
- ...
- 22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23,7
Нагадаємо, у жіночих масстартах у цьому сезоні Україна вперше в історії не була представлена.