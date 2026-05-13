Чемпіонат світу в елітному дивізіоні: календар та результати матчів
У швейцарських містах Цюрих та Фрібург з 15 по 31 травня відбудеться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. Це буде вже 89 планетарна першість в історії.
На турнірі зіграють шістнадцять збірних: спочатку груповий етап – дві групи по 8 команд, а потім плейоф, де й визначиться переможець.
До стадії плейоф проб'ються по 4 найкращі збірні з двох груп, 5-7 команди турнірної таблиці з кожної вісімки вирушать додому, а ті колективи, які фінішують останніми, вилетять до Дивізіону IA.
Група А
15 травня
Фінляндія – Німеччина
США – Швейцарія
16 травня
Велика Британія – Австрія
Угорщина – Фінляндія
Швейцарія – Латвія
17 травня
Велика Британія – США
Австрія – Угорщина
Німеччина – Латвія
18 травня
Фінляндія – США
Німеччина – Швейцарія
19 травня
Латвія – Австрія
Угорщина – Велика Британія
20 травня
Австрія – Швейцарія
США – Німеччина
21 травня
Фінляндія – Латвія
Швейцарія – Велика Британія
22 травня
Німеччина – Угорщина
Фінляндія – Велика Британія
23 травня
США – Латвія
Швейцарія – Угорщина
Австрія – Німеччина
24 травня
Велика Британія – Латвія
Фінляндія – Австрія
25 травня
США – Угорщина
Німеччина – Велика Британія
26 травня
Угорщина – Латвія
США – Австрія
Швейцарія – Фінляндія
Група В
15 травня
Канада – Швеція
Чехія – Данія
16 травня
Словаччина – Норвегія
Італія – Канада
Словенія – Чехія
17 травня
Італія – Словаччина
Данія – Швеція
Норвегія – Словенія
18 травня
Канада – Данія
Швеція – Чехія
19 травня
Італія – Норвегія
Словенія – Словаччина
20 травня
Чехія – Італія
Швеція – Словенія
21 травня
Канада – Норвегія
Данія – Словаччина
22 травня
Канада – Словенія
Швеція – Італія
23 травня
Данія – Словенія
Словаччина – Чехія
Норвегія – Швеція
24 травня
Данія – Італія
Словаччина – Канада
25 травня
Чехія – Норвегія
Словенія – Італія
26 травня
Норвегія – Данія
Швеція – Словаччина
Чехія – Канада
Нагадаємо, збірна України з хокею посіла друге місце в групі А Дивізіону I, чим забезпечила собі повернення до топдивізіону вперше за 19 років.