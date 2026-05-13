Чемпіонат світу в елітному дивізіоні: календар та результати матчів

У швейцарських містах Цюрих та Фрібург з 15 по 31 травня відбудеться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. Це буде вже 89 планетарна першість в історії.

На турнірі зіграють шістнадцять збірних: спочатку груповий етап – дві групи по 8 команд, а потім плейоф, де й визначиться переможець.

До стадії плейоф проб'ються по 4 найкращі збірні з двох груп, 5-7 команди турнірної таблиці з кожної вісімки вирушать додому, а ті колективи, які фінішують останніми, вилетять до Дивізіону IA.

Група А

15 травня

Фінляндія – Німеччина

США – Швейцарія

16 травня

Велика Британія – Австрія

Угорщина – Фінляндія

Швейцарія – Латвія

17 травня

Велика Британія – США

Австрія – Угорщина

Німеччина – Латвія

18 травня

Фінляндія – США

Німеччина – Швейцарія

19 травня

Латвія – Австрія

Угорщина – Велика Британія

20 травня

Австрія – Швейцарія

США – Німеччина

21 травня

Фінляндія – Латвія

Швейцарія – Велика Британія

22 травня

Німеччина – Угорщина

Фінляндія – Велика Британія

23 травня

США – Латвія

Швейцарія – Угорщина

Австрія – Німеччина

24 травня

Велика Британія – Латвія

Фінляндія – Австрія

25 травня

США – Угорщина

Німеччина – Велика Британія

26 травня

Угорщина – Латвія

США – Австрія

Швейцарія – Фінляндія

Група В

15 травня

Канада – Швеція

Чехія – Данія

16 травня

Словаччина – Норвегія

Італія – Канада

Словенія – Чехія

17 травня

Італія – Словаччина

Данія – Швеція

Норвегія – Словенія

18 травня

Канада – Данія

Швеція – Чехія

19 травня

Італія – Норвегія

Словенія – Словаччина

20 травня

Чехія – Італія

Швеція – Словенія

21 травня

Канада – Норвегія

Данія – Словаччина

22 травня

Канада – Словенія

Швеція – Італія

23 травня

Данія – Словенія

Словаччина – Чехія

Норвегія – Швеція

24 травня

Данія – Італія

Словаччина – Канада

25 травня

Чехія – Норвегія

Словенія – Італія

26 травня

Норвегія – Данія

Швеція – Словаччина

Чехія – Канада

Нагадаємо, збірна України з хокею посіла друге місце в групі А Дивізіону I, чим забезпечила собі повернення до топдивізіону вперше за 19 років.