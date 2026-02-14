Олімпіада-2026. Чоловічий персьют. Онлайн-трансляція

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловічий персьют на 12,5 кілометрів.

У гонці виступлять 60 кращих спортсменів за підсумками спринту. Україну в персьюті представлять Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Змагання розпочнеться о 12:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію гонки перслідування, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 визначився володар золотої медалі у чоловічому спринті. Француз Кантен Фійон Має вчетверте став олімпійським чемпіоном.