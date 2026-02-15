Українська правда
Швед Понсілуома став олімпійським чемпіоном у переслідуванні, Мандзин та Підручний забігли до двадцятки

Денис Шаховець — 15 лютого 2026, 12:46
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В італійському Антгольц-Антерсельві відбулася чоловіча гонка переслідування в межах Олімпійських ігор 2026.

Майже протягом усієї гонки лідером був француз Емільєн Жаклен, однак на останній стрільбі він, зробивши ставку на швидкострільність, заробив два кола штрафу.

Мартін Понсілуома, який програвав перед останнім рубежем Жаклену пів хвилини, скористався шансом. Закривши всі мішені, швед вийшов на останнє коло з перевагою в 14 секунд над Жакленом та норвежцем Легрейдом.

У підсумку саме Понсілуома став олімпійським чемпіоном. Це друга медаль Ігор у його кар'єрі, в Пекіні-2022 він здобув "срібло" в масстарті.

Легрейд на фінішному колі без проблем переміг Жаклена в боротьбі за срібну медаль, тож французу дісталася "бронза", яку він насилу втримав від зазіхань земляка Еріка Перро. Для Емільєна це перша особиста нагорода Олімпійських ігор, у Пекіні-2022 в нього були два "срібла" в естафетах.

Українці Віталій Мандзин та Дмитро Підручний змогли покращити свої стартові позиції. Мандзин фінішував 16-м, відігравши вісім місць, а Підручний закрив чільну двадцятку.

Олімпійські ігри 2026. Чоловіча гонка переслідування

  • 1. 🥇 Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+0+0) 31:11,9
  • 2. 🥈 Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +20,6
  • 3. 🥉 Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+0+2) +29,7
  • ...
  • 16. Віталій Мандзин (Україна, 1+1+1+0) +2:44,1
  • 20. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+0+1) +3:01,3

Додамо, що Мандзин та Підручний кваліфікувалися до гонки з масовим стартом за третьою квотою – найкращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубку світу. Чоловічий масстарт в Антгольц-Антерсельві відбудеться 20 лютого.

Також сьогодні, 15 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіночий персьют, в якому виступлять українки Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
