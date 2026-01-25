Сімон виграла масстарт Кубку світу в Нове-Место

У неділю, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбувся жіночий масстарт на 12,5 кілометрів.

До стартового листа потрапили 30 біатлоністок, в тому числі представниця України Христина Дмитренко, однак 26-річна спортсменка знялася з гонки.

Перемогу в гонці здобула француженка Жюлья Сімон, другою фінішувала її землячка Осеан Мішлон, а замкнула подіум представниця Італії Ліза Віттоцці.

Результати масстарту

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+1+0+0) 33:39,4

2. Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+0) +0,5

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+0+0) +2,7

Зазначимо, що Христина Дмитренко була єдиною представницею України, яка відібралась на гонку – вона посіла 21 місце в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, також відбувся чоловічий масстарт, за підсумками якого Віталій Мандзин посів 25-те місце.