Франція виграла золото у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026, Україна фінішувала 9-ю

В італійському Антгольц-Антерсельві біатлонні змагання у межах Олімпійських ігор 2026 продовжилися жіночою естафетною гонкою. Олімпійське "золото" у цій дисципліні здобула Франція, а українська збірна фінішувала…

Україну в цій гонці представляли четверо біатлоністок – Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Для трьох з них, окрім Джими, нагадаємо, це дебютна Олімпіада.

Естафета була шансом покращити настрій вболівальникам після невдалої чоловічої гонки. А також можливістю гучно гепнути на Олімпіаді дверима – адже це був останній старт для жінок на цих Іграх.

21-річна Меркушина пішла ва-банк з самого початку гонки. Спочатку відвоювала собі місце ближче до голови пелотону, аби не борсатись у купі. А на стрільбі лежачи першою з усіх учасниць відкрила вогонь по мішенях! Ставка, очевидно, була зроблена на швидкість у кожній дії – саме те, чого вимагає сучасний біатлон. Закрити всі мішені одразу не вдалося, але допоміг додатковий патрон.

Друге коло українка долала, тримаючи на контролі 12-секундне відставання від лідера. На стрільбі стоячи Меркушина-молодша знову зробила акцент на швидкості. Здавалося, що вже всі постріли в ціль, але остання мішень не закрилася. Добити її довелося аж двома додатковими кулями, хоча зробила це біатлоністка напрочуд швидко. На дистанцію вискочила п’ятою, на трасі ще додала і "молодість" передала естафету "досвіду" – на четвертій позиції з 17-секундним відставанням. Феноменальний етап від Меркушиної, який виграла команда Швеції.

Юлія Джима на другому відтинку гонки відразу ж втратила дорогоцінні секунди та кілька позицій, але вся надія була на її снайперські таланти. І олімпійська чемпіонка не схибила! На друге коло дистанції вибігла другою! А відставання від лідера Німеччини зменшилось до 11 секунд. Щоправда, воно потім знову збільшилось.

Можливо, розуміючи, що попереду дуже важлива стрільба і надважке третє коло, 35-річна Джима свідомо збавила і без того не високі оберти. Хоча це не врятувало від хиб, а два використані додаткові патрони посунули Джиму вже на 7 сходинку. Шалений другий етап Юлія завершила восьмою, а в лідери вийшли Латвія та Болгарія, Франція після провалу на першому етапі вже стала третьою, немов повторюючи пригоди чоловічої команди.

Христина Дмитренко, участь якої в гонці була під питанням через застуду, використала один додатковий постріл на початку етапу. Але вже почав вимальовуватись солідний майже хвилинний розрив, який віддаляв від вже лідируючої Франції. Хоча й до омріяного третього місця було два постріли.

Та заощадити дорогоцінний час на другому рубежі Христині не вдалося – ще один постріл повз. Невисока швидкість на дистанції у виконанні Дмитренко відсунула команду вже на 10 місце. Франція перед вирішальною фазою наростила перевагу над Швецією та Норвегією майже на хвилину.

Дарина Чалик на четвертому етапі припустилася двох хиб і фінішувала в топ-10.

З суттєвою перевагою над суперниками олімпійське золото здобула Франція, повторивши успіх чоловічої збірної. Для француженок це перше "золото" у цій дисципліні з 1992 року. Срібло у Швеції, а бронзу виборола Норвегія.

Олімпійські ігри 2026. Жіноча естафета

1. 🥇 Франція (1+6) 1:10:22.7

2. 🥈 Швеція (1+7) +51.3

3. 🥉 Норвегія (0+7) +1:07.6

4. Німеччина (1+9) +1:29.1

5. Чехія (1+10) +2:07.5

6. Польща (0+12) +2:14.8

...

9. Україна (0+9) +3:19.5

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 золоті медалі в жіночій естафеті виборола команда Швеції, а збірна України в Пекіні фінішувала на 7 місці.

Далі у біатлонній програмі Олімпійських ігор 2026 чоловічий масстарт за участі українців Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Гонка відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Початок о 15:15 за київським часом.

У жіночому масстарті, яким 21 лютого завершиться біатлон на Олімпіаді-2026, українки не виступлять, оскільки не виконали умов кваліфікації.