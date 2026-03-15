Естонська лотерея, рекорд Легрейда та фіаско Джими. Підсумки Отепя

В естонському Отепя днями пройшов передостанній, восьмий етап Кубку світу з біатлону. Траса, на якій через рік відбудеться чемпіонат світу, виявилася доволі непередбачуваною та підступною.

Окрім теплої погоди, що вже є не зовсім стандартними умовами для біатлоністів, Естонія порадувала вболівальників доволі вітряною погодою, яка перетворила гонки на лотерею, адже помилялися всі – від лідерів до аутсайдерів, особливо в гонках у неділю.

Виступи українців: обійняти та плакати

Етап в Отепя почався зі спринтерських гонок, і вже перші гонки показали, що чогось грандіозного в Естонії від наших спортсменів очікувати не варто. Українські біатлоністи й до цього не сильно радували своєю швидкістю, але в спринтах то був просто суцільний жах.

Програвати по три хвилини в короткій гонці тільки ходом… тут не витримали навіть коментатори "Суспільного", які зазвичай позитивно налаштовані на будь-які виступи наших біатлоністів. За дужки можна винести хіба що стабільні результати Дмитра Підручного та Віталія Мандзина, у всіх інших просто провал.

Можливо, не вгадали зі змащенням у теплу погоду, але все ж є питання до функціональної підготовки.

Ну і 99 місце Юлії Джими в спринті, яке стало найгіршим результатом у кар'єрі олімпійської чемпіонки, красномовно відображає рівень готовності української команди.

У гонках переслідування ситуація стала дещо кращою, адже "відсіялись" ті, хто не потрапив до топ-60, і не було сильного контрасту результатів. Чудова гонка вдалася Дмитру Підручному, який зумів покращити 25-ту стартову позицію до 13-го місця. В чоловічій гонці вдосталь проявила себе естонська погода, додавши свої корективи у вітрову обстановку гонок переслідування, а також естафет у неділю.

У змішаних естафетах була боротьба не так за результат, а більше проти вітру. Ну і за очки в Кубку націй для чоловічої команди України. За підсумками двох естафет паритет між командами залишився без змін. В одиночній змішаній естафеті Словенія була на позицію вище нашої команди (8 проти 9-го місця), а в класичній змішаній естафеті вже українці були кращими (10 проти 12), і таким чином все вирішиться в спринті на наступному етапі в Холменколлені.

"Золотий" дубль Легрейда, "бронзовий" для Жанмонно

Важко назвати Легрейда "відкриттям", але норвежець проводить просто фантастичні два місяці, які, мабуть, можуть стати найкращими в його кар'єрі. Після досить посереднього початку сезону він провів одинадцять гонок поспіль із фінішем на подіумі!

Причому останні п'ять стартів норвежець виграв! На етапі в Естонії у 29-річного біатлоніста перемоги в спринті та гонці переслідування. Причому персьют вже увійшов в історію біатлону, все завдяки тому, що відрив першого місця від другого склав 2 хвилини 33 секунди, і це стало новим рекордом!

Тут би задуматись про Великий кришталевий глобус, але вже сезон майже закінчився, як то кажуть: не вистачить дистанції. Стурлі по силах піднятись на другу позицію, але наздогнати Перро вже не вийде. Лідер Кубку світу провів два невиразні, як для себе, старти, двічі фінішувавши на початку другого десятку. На позиції француза в боротьбі за ВКГ це сильно не вплинуло, адже гандикап над найближчим переслідувачем складає понад 200 очок.

Лідер же жіночої частини рейтингу Лу Жанмонно все ж тримає марку та зібрала дві "бронзи" в Естонії, не дозволивши конкуренткам підібратися ближче. Суві Мінккінен відстає на 201 заліковий пункт і в Отепя зуміла завоювати "срібло" в персьюті, піднявшись з 11-ї стартової позиції.

Також варто відзначити чудовий етап у виконанні Лізи Віттоцці, яка розміняла друге місце спринту на перемогу в гонці переслідування.

Що далі?

Наступним і заключним етапом стане норвезький Голменколлен, в рамках якого пройдуть спринти, персьюти та мас-старти.

Чоловічий спринт стане вирішальним для нашої команди в боротьбі за десятку в Кубку націй та збереження квоти на наступний сезон. Відставання від Словенії всього 65 балів, і спринт – це остання гонка, де можна набрати очки в залік Кубку націй.

Будуть розіграні останні Малі кришталеві глобуси та офіційно короновані Лу Жанмонно та Ерік Перро як чемпіони сезону.

Дати етапу в Голменколлені – 19-22 березня.