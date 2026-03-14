Отепя. Текстова онлайн-трансляція класичної змішаної естафети

У неділю, 15 березня, в естонському Отепя відбудеться змішана естафета, яка закриватиме програму восьмого етапу Кубку світу з біатлону.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. "Синьо-жовті" вийдуть на старт під 14-м номером.

Класична змішана естафета розпочнеться о 15:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Загалом на трасу в зимовій столиці Естонії вийде 24 комани.

Нагадаємо, що до цього востаннє класична змішана естафета в сезоні-2025/26 проводилась на Олімпіаді. Тоді "синьо-жовті" посіли восьме місце.