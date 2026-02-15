Віттоцці здобула для Італії історичне перше олімпійське золото в біатлоні, вигравши персьют на Іграх-2026

В італійському Антгольц-Антерсельві відбулася жіноча гонка переслідування в межах Олімпійських ігор 2026.

31-річна італійка Ліза Віттоцці, на радість місцевій публіці, закрила всі 20 мішеней та вперше в кар'єрі виграла золоту олімпійську медаль. До цього в неї були "срібло" та "бронза" у змішаних естафетах на Іграх 2018 та 2026 років.

Також зазначимо, що для Італії це перше в історії олімпійське "золото" в біатлоні. До цього італійські біатлоністи здобули одну срібну та шість бронзових нагород.

Срібну медаль виборола переможниця спринту Марен Кіркейде з Норвегії, яка мала шанси оформити золотий дубль, проте припустилася двох хиб на останньому вогневому рубежі.

"Бронзу" здобула представниця Фінляндії Суві Мінккінен. Для Фінляндії це перша медаль Олімпіади-2026 у біатлоні.

Щодо українок, то наші представниці не можуть записати собі цю гонку до активу: Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина фінішували за межами топ-40.

Через провальний результат жодній з українських біатлоністок не вдалося кваліфікуватися до масстарту. Таким чином вперше в історії Україна не буде представлена у жіночому масстарті на Олімпійських іграх.

Олімпійські ігри 2026. Жіноча гонка переслідування

1. 🥇 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 30:11,8

2. 🥈 Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+2) +28,8

3. 🥉 Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +34,3

...

43. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+1) +4:09,6

45. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+2) +4:22,1

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+2+1) +4:33,6

Раніше у чоловічій гонці переслідування олімпійським чемпіоном став швед Мартін Понсілуома, а українці Віталій Мандзин та Дмитро Підручний забігли до чільної двадцятки.

Далі у програмі біатлонного турніру на Олімпіаді-2026 чоловіча естафета, яка відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.