Норвегія виграла чоловічу естафету в Контіолахті, Україна фінішувала 7-ю

У фінському Контіолахті в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону відбулася чоловіча естафетна гонка.

Українці Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний уникли штрафних кіл, на чотирьох використали 8 запасних патронів і посіли 7 місце

Майже всю гонку лідирувала команда Франції, проте на останньому етапі норвежець Ветле Крістіансен внаслідок чудової роботи на вогневих рубежах вирвав "золото" у Кантена Фійона Має. Французи задовольнилися "сріблом", а бронзові нагороди здобули шведи.

Кубок світу. Контіолахті. Чоловіча естафета

1. 🥇 Норвегія (0+7) 1:13:30,7

2. 🥈 Франція (0+6) +19,1

3. 🥉 Швеція (1+10) +48,1

4. Фінляндія (0+6) +53,2

5. США (1+7) +1:23,1

6. Німеччина (2+11) +1:43,0

7. Україна (0+8) +1.51,0

Завтра, 8 березня, у Контіолахті сьомий етап Кубку світу завершиться чоловічим масстартом за участі українця Дмитра Підручного. Гонка запланована на 17:55 за київським часом.

Раніше у жіночому масстарті перемогу здобула француженка Жюлья Сімон. Українки вчетверте поспіль не кваліфікувалися до елітної дисципліни.