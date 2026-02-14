Олімпіада-2026. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіночий спринт на 7,5 кілометрів.

Гонка в італійському Антгольц-Антерсельва, де Україну представлять Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Олена Городна та Юлія Джима, розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Дивіться трансляцію індивідуальної гонки, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано ближче до початку гонки

Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 відбувся чоловічий спринт, у якому француз Кантен Фійон Має виграв золоту медаль, а українці Віталій Мандзин та Дмитро Підручний потрапили до чільної тридцятки.