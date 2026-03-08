Українська правда
Швеція виграла жіночу естафету на Кубку світу в Контіолахті, Україна фінішувала 11-ю

Денис Шаховець — 8 березня 2026, 15:40
У фінському Контіолахті жіноча програма сьомого етапу Кубку світу з біатлону завершилася естафетною гонкою, в якій взяли участь 19 команд. Україну в гонці представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Олена Городна.

Меркушина на своєму етапі використала лише один запасний патрон та передала естафету Христині Дмитренко восьмою. На жаль, другий етап склався для нашої збірної невдало: Дмитренко заробила коло штрафу на стійці, тож на екваторі дистанції "синьо-жовті" відкотилися на 10 місце.

Дарина Чалик на третьому етапі чотири рази діставала запасний патрон, однак зайвих метрів дистанції змогла уникнути. Олена Городна розпочала вирішальний відрізок гонки дев'ятою, проте не змогла втриматися у чільній десятці – використала 6 запасних патронів і фінішувала 11-ю.

Виграли гонку шведські біатлоністки, срібні нагороди здобули француженки, а на третій щабель, попри коло штрафу, піднялися норвежки.

Кубок світу. Контіолахті. Жіноча естафета

  • 1. 🥇 Швеція (0+4)  1:09:33,2
  • 2. 🥈 Франція (0+3)  +40,6
  • 3. 🥉 Норвегія (1+10)  +1:06,8
  • 4. Чехія (0+8)  +1:30,6
  • 5. Польща (0+9)  +1:54,0
  • 6. Швейцарія (0+8)  +1:59,0
  • ...
  • 11. Україна (1+15)  +3:43,1

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться сьогодні, 8 березня, чоловічим масстартом. Початок запланований на 17:55 за київським часом.

