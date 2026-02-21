Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Француженка Мішлон – олімпійська чемпіонка у масстарті

Денис Шаховець — 21 лютого 2026, 15:55
Француженка Мішлон – олімпійська чемпіонка у масстарті
IBU

В італійському Антгольц-Антерсельва біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 завершилася жіночою гонкою з масовим стартом.

Олімпійською чемпіонкою, попри два промахи, стала 23-річна француженка Осеан Мішлон. Для неї це третя медаль цих Ігор, раніше Мішлон виграла "золото" в естафеті та "срібло" у спринті.

Срібну медаль здобула ще одна представниця Франції Жюлья Сімон, яка до цієї гонки підходила з трьома медалями вищої проби. Бронзовою призеркою сенсаційно стала чешка Тереза Воборнікова.

Українські біатлоністки вперше в історії не взяли участь у масстарті на Олімпіаді, оскільки не виконали умов кваліфікації до цієї дисципліни.

Також зазначимо, що це була остання гонка в кар'єрах італійки Доротеї Вірер та німкені Франциски Пройс. Вірер фінішувала 5-ю, а Пройс стала 28-ю.

Олімпійські ігри 2026. Жіночий масстарт

  • 1. Осеян Мішлон (Франція, 1+0+1+0) 37:18,1
  • 2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+1+0) +6,6
  • 3. Тереза Воборнікова (Чехія, 1+0+0+0) +7,4
  • 4. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+0+0) +26,6
  • 5. Доротея Вірер (Італія, 0+1+1+0) +30,0
  • 6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +31,9

Нагадаємо, для України Олімпійські ігри 2026 стали найгіршими в історії.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Маємо, те що маємо: Брикіна – про свій виступ на Олімпійських іграх 2026
Франція виграла першу в історії Олімпійських ігор змішану естафету зі скі-альпінізму
Не шукаю виправдань: Окіпнюк – про невдалий виступ у фіналі ОІ-2026
Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном Олімпіади-2026
Стрибок був невдалим: Котовський – про заміну коронного "Урагана" перед вирішальним раундом

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік