Француженка Мішлон – олімпійська чемпіонка у масстарті

В італійському Антгольц-Антерсельва біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 завершилася жіночою гонкою з масовим стартом.

Олімпійською чемпіонкою, попри два промахи, стала 23-річна француженка Осеан Мішлон. Для неї це третя медаль цих Ігор, раніше Мішлон виграла "золото" в естафеті та "срібло" у спринті.

Срібну медаль здобула ще одна представниця Франції Жюлья Сімон, яка до цієї гонки підходила з трьома медалями вищої проби. Бронзовою призеркою сенсаційно стала чешка Тереза Воборнікова.

Українські біатлоністки вперше в історії не взяли участь у масстарті на Олімпіаді, оскільки не виконали умов кваліфікації до цієї дисципліни.

Також зазначимо, що це була остання гонка в кар'єрах італійки Доротеї Вірер та німкені Франциски Пройс. Вірер фінішувала 5-ю, а Пройс стала 28-ю.

Олімпійські ігри 2026. Жіночий масстарт

1. Осеян Мішлон (Франція, 1+0+1+0) 37:18,1

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+1+0) +6,6

3. Тереза Воборнікова (Чехія, 1+0+0+0) +7,4

4. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+0+0) +26,6

5. Доротея Вірер (Італія, 0+1+1+0) +30,0

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +31,9

Нагадаємо, для України Олімпійські ігри 2026 стали найгіршими в історії.