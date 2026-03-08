Контіолахті. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 8 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті завершиться чоловічою гонкою з масовим стартом.

Україну в гонці представить лише капітан збірної Дмитро Підручний, який кваліфікувався за квотою п'яти кращих біатлоністів на етапі.

Чоловічий масстарт розпочнеться о 17:55 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 12 по 15 березня в естонському Отепя.