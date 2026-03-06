Контіолахті. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 6 березня, у межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 18:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 березня включно.