Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Контіолахті. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 6 березня 2026, 11:50
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Контіолахті. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 6 березня, у межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 18:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 березня включно.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Контіолахті Кубок світу з біатлону текстова трансляція