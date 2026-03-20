Голменколлен. Текстова трансляція жіночої гонки переслідування

У суботу, 21 березня, в норвезькому Голменколлені відбудеться жіноча гонка переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу з біатлону.

Україну в гонці представлять Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. Вони здобули це право завдяки виступу у спринті, де напередодні фінішували на 14-му та 52-му місцях відповідно.

Жіночий персьют розпочнеться о 14:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, що етап Кубку світу в Голменколлені триватиме до 22 березня включно. Він стане останнім у сезоні-2025/26.