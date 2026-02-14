22-річна норвежка Кіркейде виграла золото Олімпіади-2026 у спринті, Джима посіла 24 місце
На Олімпійських іграх 2026, що проходять в Італії, норвезька біатлоністка Марен Кіркейде виграла золоту медаль у жіночій спринтерській гонці на 7,5 км.
22-річна норвежка закрила всі 10 мішеней і випередила Осеан Мішлон із Франції на 3,8 секунди завдяки чудовій швидкості на останньому колі. Перед останнім колом Кіркейде програвала француженці понад 9 секунд.
Зазначимо, що для Кіркейде це перша в кар'єрі олімпійська нагорода. На Кубку світу в неї була лише одна особиста перемога.
Мішлон в підсумку стала срібною призеркою, а бронзову нагороду здобула ще одна представниця Франції Лу Жанмонно, яка пробігла коло штрафу через один неточний постріл на стрільбі стоячи.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима з ідеальною роботою на вогневих рубежах в активі посіла 24 місце. Олександра Меркушина та Христина Дмитренко з одним промахом стали 42-ю та 54-ю відповідно, а Олена Городна не потрапила до топ-60.
Джима, Меркушина та Дмитренко кваліфікувалися до персьюту, де виступлять 60 кращих за підсумками спринту спортсменок. Для Городної виступи на Олімпіаді-2026 в особистих гонках на цьому завершені.
Олімпійські ігри 2026. Жіночий спринт
- 1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) 20:40,8
- 2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +3,8
- 3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +23,7
- ...
- 24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:34,6
- 42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) +2:11,0
- 54. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +2:23,8
- 76. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:30,5
У неділю, 15 лютого, в Антгольц-Антерсельві відбудуться гонки переслідування. Чоловіча розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий персьют – о 15:45.