Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

22-річна норвежка Кіркейде виграла золото Олімпіади-2026 у спринті, Джима посіла 24 місце

Денис Шаховець — 14 лютого 2026, 16:40
22-річна норвежка Кіркейде виграла золото Олімпіади-2026 у спринті, Джима посіла 24 місце
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На Олімпійських іграх 2026, що проходять в Італії, норвезька біатлоністка Марен Кіркейде виграла золоту медаль у жіночій спринтерській гонці на 7,5 км.

22-річна норвежка закрила всі 10 мішеней і випередила Осеан Мішлон із Франції на 3,8 секунди завдяки чудовій швидкості на останньому колі. Перед останнім колом Кіркейде програвала француженці понад 9 секунд.

Зазначимо, що для Кіркейде це перша в кар'єрі олімпійська нагорода. На Кубку світу в неї була лише одна особиста перемога.

Мішлон в підсумку стала срібною призеркою, а бронзову нагороду здобула ще одна представниця Франції Лу Жанмонно, яка пробігла коло штрафу через один неточний постріл на стрільбі стоячи.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима з ідеальною роботою на вогневих рубежах в активі посіла 24 місце. Олександра Меркушина та Христина Дмитренко з одним промахом стали 42-ю та 54-ю відповідно, а Олена Городна не потрапила до топ-60.

Джима, Меркушина та Дмитренко кваліфікувалися до персьюту, де виступлять 60 кращих за підсумками спринту спортсменок. Для Городної виступи на Олімпіаді-2026 в особистих гонках на цьому завершені.

Олімпійські ігри 2026. Жіночий спринт

  • 1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) 20:40,8
  • 2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +3,8
  • 3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +23,7
  • ...
  • 24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:34,6
  • 42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) +2:11,0
  • 54. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +2:23,8
  • 76. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:30,5

У неділю, 15 лютого, в Антгольц-Антерсельві відбудуться гонки переслідування. Чоловіча розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий персьют – о 15:45.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Гераскевич: Сподіваюся, ми зможемо зберегти об’єднання навколо України якомога довше
Олімпіада-2026. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Гірські лижі. Бразилець Бротен приніс Південній Америці перше в історії золото зимових Олімпіад
Латвія вирвала перемогу в Німеччини, Швеція зупинила Словаччину на Олімпійських іграх 2026
Збірна Швейцарії втратила трьох хокеїстів під час матчу з Канадою на ОІ-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік