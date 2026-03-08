Контіолахті. Жіноча естафета. Текстова трансляція
НОК України
У неділю, 8 березня, у межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться жіноча естафета.
Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Олена Городна.
Чоловіча естафета розпочнеться о 14:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться сьогодні, 8 березня, чоловічим масстартом. Початок запланований на 17:55.