Контіолахті. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 8 березня, у межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться жіноча естафета.

Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Олена Городна.

Чоловіча естафета розпочнеться о 14:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться сьогодні, 8 березня, чоловічим масстартом. Початок запланований на 17:55.