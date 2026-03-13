Сімон виграла спринт на Кубку світу в Отепя, українки не потрапили до залікової зони
Українські біатлоністки не потрапили до залікової зони за підсумками спринтерської гонки в межах восьмого етапу Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.
Найкращою серед підопічних Миколи Зоца стала Христина Дмитренко, яка з одним промахом у пасиві посіла 57 місце та виступить у гонці переслідування.
Натомість Олена Городна, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик повністю провалили гонку й навіть не кваліфікувалися до персьюту.
Виграла гонку француженка Жюлья Сімон, срібною призеркою стала італійка Ліза Віттоцці, а на третій щабель п'єдесталу піднялася ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.
Кубок світу. Отепя. Жіночий спринт
- 1. 🥇 Жюлья Сімон (Франція, 0+0) 21:29,5
- 2. 🥈 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +2,9
- 3. 🥉 Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +22,9
- ...
- 57. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:28,6
- 62. Дарина Чалик (Україна, 0+2) +2:40,4
- 86. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:52,2
- 90. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2) +4:02,0
- 99. Юлія Джима (Україна, 3+1) +5:02,5
Нагадаємо, напередодні у чоловічому спринті в Отепя українець Дмитро Підручний посів 25 місце. Для нього це найкраща спринтерська гонка у цьому сезоні.