Біатлон

Сімон виграла спринт на Кубку світу в Отепя, українки не потрапили до залікової зони

Денис Шаховець — 13 березня 2026, 17:30
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українські біатлоністки не потрапили до залікової зони за підсумками спринтерської гонки в межах восьмого етапу Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.

Найкращою серед підопічних Миколи Зоца стала Христина Дмитренко, яка з одним промахом у пасиві посіла 57 місце та виступить у гонці переслідування.

Натомість Олена Городна, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик повністю провалили гонку й навіть не кваліфікувалися до персьюту.

Виграла гонку француженка Жюлья Сімон, срібною призеркою стала італійка Ліза Віттоцці, а на третій щабель п'єдесталу піднялася ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.

Кубок світу. Отепя. Жіночий спринт

  • 1. 🥇 Жюлья Сімон (Франція, 0+0)  21:29,5
  • 2. 🥈 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0)  +2,9
  • 3. 🥉 Лу Жанмонно (Франція, 0+0)  +22,9
  • ...
  • 57. Христина Дмитренко (Україна, 0+1)  +2:28,6
  • 62. Дарина Чалик (Україна, 0+2)  +2:40,4
  • 86. Олена Городна (Україна, 0+2)  +3:52,2
  • 90. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2)  +4:02,0
  • 99. Юлія Джима (Україна, 3+1)  +5:02,5

Нагадаємо, напередодні у чоловічому спринті в Отепя українець Дмитро Підручний посів 25 місце. Для нього це найкраща спринтерська гонка у цьому сезоні.

