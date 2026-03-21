Ганна Еберґ оформила золотий дубль, вигравши персьют у Голменколлені

Шведська біатлоністка Ганна Еберґ виграла гонку переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу, що проходить у норвезькому Голменколлені.

30-річна шведка, яка напередодні також виграла спринт, розпочала персьют із двох промахів, через що підпустила до себе француженку Жюлью Сімон.

У фінішному спурті Ганна Еберґ зуміла випередити Сімон лише на пів секунди, оформивши переможний дубль на норвезькому етапі. Жюлья задовольнилася "сріблом", а бронзовою призеркою другу гонку поспіль стала молодша сестра Ганни – Ельвіра Еберґ.

Зазначимо, що без медалі залишилася володарка Великого кришталевого глобусу Лу Жанмонно, проте фініш на четвертій позиції дозволив француженці здобути перемогу в заліку переслідувань за підсумками сезону.

Найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка з трьома промахами в пасиві фінішувала 32-ю. Христина Дмитренко залишила незакритою лише одну мішень, однак до залікової зони пробитися не змогла.

Кубок світу. Голменколлен. Жіноча гонка переслідування

1. 🥇 Ганна Еберґ (Швеція, 2+0+0+1) 30:14,0

2. 🥈 Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0,5

3. 🥉 Ельвіра Карін Еберґ (Швеція, 1+0+0+0) +23,2

32. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+2) +3:09,1

44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:10,4

Також сьогодні, 21 березня, в Голменколлені відбудеться чоловічий персьют за участі українця Віталія Мандзина. Початок запланований на 17:15 за київським часом.

22 березня біатлонний сезон-2025/26 завершиться у Голменколлені гонками з масовим стартом. Українка Олександра Меркушина є третьою запасною і виступить, якщо три спортсменки відмовляться від участі. Для решти підопічних Миколи Зоца міжнародний сезон вже завершений.