Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Контіолахті

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 15:16
Жулья Сімон
У суботу, 7 березня, в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону відбувся жіночий масстарт на 12,5 км. У гонці не взяли участь українські біатлоністки, які втретє в сезоні не змогли кваліфікуватися до елітної дисципліни.

Боротьба за "золото" масстарту розгорнулася між Жюлією Сімон та Ельвірою Еберг. Шведка лідирувала половину дистанції, але після хиби на третьому вогневому рубежі пропустила вперед француженку.

На третю сходинку п'єдесталу потрапила шведка Анна Маґнуссон, яка програла золотій медалістці 8,9 секунди.

Кубок світу. Контіолахті. Жіночий масстарт

  • 1. 🥇 Жюлья Сімон (Франція, 1+0+0+0) 34:40,0
  • 2. 🥈 Ельвіра Карін Еберґ (Швеція, 0+0+1+1) +5.6
  • 3. 🥉 Анна Маґнуссон (Швеція, 0+1+0+0) +8.9

Суботню програму сьомого етапу Кубку світу в Контіолахті продовжить чоловічий масстарт, в якому візьме участь один представник України – Дмитро Підручний. Біатлоністи вийдуть на старт о 16:40 за київським часом.

Контіолахті Кубок світу з біатлону Жулія Сімон

