Нове-Место. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція

У неділю, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться чоловічий масстарт на 15 кілометрів.

До стартового листа потрапили 30 біатлоністів, в тому числі українець Віталій Мандзин.

Нагадаємо, що до числа учасників масстарту відібралися 25 кращих у загальному заліку Кубку світу та п'ять кращих на етапі в Нове-Место. Мандзин стане першим українцем, який візьме участь у масстарті цього сезону. Він відібрався завдяки вдалому виступу в індивідуальній короткій гонці, де посів 15 місце.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки, яка розпочнеться о 16:15 за київським часом.

Шостий етап Кубку світу в Нове-Место закриє жіночий масстарт. Гонка розпочнеться о 19:15 за київським часом.