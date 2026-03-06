Перро виграв індивідуальну гонку в Контіолахті, Підручний посів 16 місце

У фінському Контіолахті відбулася чоловіча індивідуальна гонка в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону.

Найкращим серед українців став капітан збірної Дмитро Підручний, який з одним промахом у пасиві посів 16 місце.

Щодо інших представників України, то Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Артем Тищенко та Богдан Цимбал не забігли до залікової зони, показавши результати за межами топ-50.

Виграв гонку француз Ерік Перро. Компанію йому на п'єдесталі склали норвежці Стурла Легрейд та Ветле Крістіансен. Усі вони уникли штрафних хвилин.

Разом із золотою медаллю в гонці Перро також виграв малий кришталевий глобус, завершивши сезон індивідуальних гонок на першій позиції в заліку.

Кубок світу. Контіолахті. Чоловіча індивідуальна гонка

1. 🥇 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 44:55,7

2. 🥈 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +29,9

3. 🥉 Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +47,9

...

16. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +3:45,3

60. Богдан Борковський (Україна, 0+2+2+0) +7:05,1

63. Віталій Мандзин (Україна, 2+0+2+1) +7:33,7

78. Артем Тищенко (Україна, 1+2+0+0) +8:54,2

79. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+1+1) +9:13,7

Напередодні жіночу індивідуальну гонку виграла шведка Ельвіра Еберг. Лідерка збірної України Христина Дмитренко стала 34-ю.

Завтра, 7 березня, чоловіки змагатимуться в естафеті. Гонка запланована на 16:40 за київським часом.