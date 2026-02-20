Норвежець Дале виграв олімпійське золото в масстарті, Мандзин фінішував 10-м

На Олімпійських іграх 2026 завершилася чоловіча біатлонна програма. Останній комплект нагород розіграли в масстарті. Це гонка на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами, а право виступити в ній мають 30 найсильніших біатлоністів за підсумками Кубку світу та Олімпіади.

Україну в цій дисципліні представляли досвідчений Дмитро Підручний та олімпійський дебютант Віталій Мандзин.

Перший вогневий рубіж склався для українців двояко. Віталій Мандзин був бездоганним, натомість Дмитро Підручний був змушений накрутити одразу два штрафні кола, а це дуже серйозний удар. Мандзин на друге коло пішов 11-м, Підручний скотився на 27-ме місце з відставанням майже у хвилину…

Мандзину довелося "тягнути" на собі солідну групу переслідувачів, темп на дистанції тримав і, головне, знову впорався зі стрільбою. Причому був максимально точним навіть попри різку зміну погоди – на стадіоні зірвався вітер! Українець міцно закріпився в чільній десятці! До речі, хурделиця не завадила закрити всі мішені й Дмитру Підручному, він зумів відіграти позиції. А лідером на екваторі гонки став італієць Томмазо Джакомель, який уже на наступному колі зійшов з дистанції.

Стрільба стоячи, яка знову відбувалася в складних вітрових умовах, ускладнила турнірні перспективи молодому українцю – два неточні постріли. Хоча й місце в десятці Мандзин зберіг попри суттєве відставання. Дмитро Підручний після двох хиб знову завітав на додаткові 300 метрів дистанції.

Загалом стрільба за таких умов для кожного її учасника перетворилася на ще той виклик. І шанс на медаль був у доброї половини біатлоністів, серед яких і Мандзин! Але Віталій провалив вирішальний вогневий рубіж – три неточні постріли, після яких українець зміг зачепитися лише за десяте місце.

Віталій Мандзин НОК України

Перемогу в масстарті здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який єдиний серед учасників гонки закрив усі 20 мішеней і з комфортною перевагою над суперниками завершив останнє коло дистанції. Для 28-річного біатлоніста це перша в кар'єрі олімпійська медаль.

"Срібло" виборов ще один норвежець Стурла Легрейд, а "бронзу" в очній боротьбі розіграли Філіп Горн з Німеччини та француз Кантен Фійон-Має. Сильнішим виявився більш досвідчений Має.

Олімпійські ігри 2026. Чоловічий масстарт

1. 🥇 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+0) 39:17,1

2. 🥈 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +10,5

3. 🥉 Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0+2+1) +25,6

...

10. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+2+3) +2:30,7

17. Дмитро Підручний (Україна, 2+0+2+1) +3:14,6

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 у Пекіні золото в масстарті здобув норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, який уже завершив кар'єру.

Біатлонна програма Олімпіади-2026 завершиться у суботу, 21 лютого, жіночим масстартом. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом, жодній з представниць України не вдалося виконати умови кваліфікації.