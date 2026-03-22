Голменколлен. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція
У неділю, 22 березня, в норвезькому Голменколлені відбудеться чоловічий масстарт на дев'ятому етапі Кубку світу з біатлону.
Україну в ньому представить Віталій Мандзин. Він відібрався в останню гонку сезону за основною квотою.
Чоловічий масстарт розпочнеться о 16:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, що уродженець Тернопільщини на цьому етапі двічі фінішував у топ-20. Він став 17-м у спринті та 18-м у гонці переслідування.