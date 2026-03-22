Голменколлен. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 22 березня, в норвезькому Голменколлені відбудеться чоловічий масстарт на дев'ятому етапі Кубку світу з біатлону.

Україну в ньому представить Віталій Мандзин. Він відібрався в останню гонку сезону за основною квотою.

Чоловічий масстарт розпочнеться о 16:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, що уродженець Тернопільщини на цьому етапі двічі фінішував у топ-20. Він став 17-м у спринті та 18-м у гонці переслідування.