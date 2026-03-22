Віттоцці виграла останній жіночий масстарт сезону Кубку світу

У неділю, 22 березня, в межах дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені відбувся жіночий масстарт на 12,5 км, яким завершився олімпійський сезон-2025/26 для жінок.

Боротьба за "золото" на останньому колі розгорнулася між шведкою Ганною Еберг та італійкою Лізою Віттоцці. На фініші Віттоцці обійшла суперницю та вирвала перемогу. Різниця у часі зі срібною призеркою становила 4,2 секунди.

На третю сходинку п'єдесталу потрапила бронзова призерка Олімпійських ігор 2026 у цій дисципліні Тереза Воборнікова з Чехії, яка програла золотій медалістці 17,2 секунди. Усі троє призерок пробігли по одному колу штрафу у цій дисципліні.

Кубок світу. Голменколлен. Жіночий масстарт

1. 🥇 Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+0) 34:58,9

2. 🥈 Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +4,2

3. 🥉 Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+0+1) +17,2

4. Ельвіра Еберґ (Швеція, 0+0+0+2) +21,8

5. Інґрід Тандервольд (Норвегія, 0+0+1+1) +24,7

6. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+2+1) +26,8

Малий кришталевий глобус у заліку масстартів за підсумками сезону виграла француженка Жюлья Сімон, яка в останній гонці сезону фінішувала 6-ю.

Нагадаємо, Україна вперше в історії не була представлена в жодному масстарті у сезоні Кубку світу.

Також сьогодні, 22 березня, в межах останнього етапу Кубку світу в Голменколлені відбудеться чоловічий масстарт. У ньому візьме участь представник України Віталій Мандзин. Гонка розпочнеться о 16:45 за київским часом.