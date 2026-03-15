Швеція виграла змішану естафету в Отепя, Україна фінішувала 10-ю

Останньою гонкою етапу Кубку світу з біатлону в естонському Отепя стала класична змішана естафета. Українську збірну представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. У підсумку команда посіла 10 місце.

Гонка почалася – гірше не придумаєш. Погода, звісно, вітряна, але два штрафних кола вже на першій стрільбі першого етапу – це було занадто. Причому після того, як лідер збірної провів непогану гонку переслідування (13 місце), такого провалу від нього, мабуть, мало хто очікував. Стрільбу стоячи Підручний провів якісніше – лише два додаткові патрони і підняв команду на 19 позицію…

Сенсаційно зі знаком "мінус" на першому етапі виступила і норвезька команда – два штрафних кола. Норвегія та Україна завершили перший етап на 18 та 19 місцях відповідно. Щоправда, часовий гандикап складав 40 секунд на користь скандинавів… Першу частину гонки виграли США.

Рятувати ситуацію довелось Віталію Мандзину. На стрільбі лежачи молодий біатлоніст був ідеальним, у протоколі вдалося зробити крок вперед, а невдала стрільба майже в усіх суперників зберігала небезнадійні часові гандикапи, які можна було відігрувати. Звісно, лише за рахунок стрільби в екстремальних вітрових умовах.

Але проявити снайперські якості Віталію не вдалося, українець був покараний колом штрафу. При цьому команда залишилася на 18 позиції, а до чільної десятки була відстань у кілька пострілів. Не часто можна бачити такі гонки…

Естафету Христині Дмитренко Мандзин передав 16-м, з відставанням у дві з половиною хвилини від лідерів. А лідерами на екваторі гонки залишалися американці з перевагою 40 секунд над швейцарцями. Трійку ж замикала Бельгія! Справжнє естафетне диво!

Годі було сподіватися на високу швидкість Христини Дмитренко, вона однозначно не в формі. На першому вогневому рубежі атлетка проявила свої відомі стрілецькі здібності. Лише один неточний постріл у такій гонці – це був шалений успіх. Україна опинилася на 15 сходинці, до топ-10 було якихось 5 секунд. Щоправда, до стрільби стоячи відставання Дмитренко зросло. Суперники один за одним затримувались на вогневих рубежах через масу промахів, багато хто йшов на штрафні кола. Але Христина скористалася шансом не сповна, адже їй довелося використати ще два постріли, а це орієнтовно втрата 20 секунд. Та попри все кілька позицій вдалося "відбити".

Естафету Дарині Чалик Дмитренко передала 13-ю з відставанням від лідера у дві з половиною хвилини. США все ще залишалися на першій позиції, лідерами! А переслідували "зіркових" Норвегія та Швеція.

На "лежці" Дарина подарувала надію на достойне місце в запаморочливій естафеті. Не дуже й досвідчена біатлоністка розстріляла мішені як на тренуванні – Україна вже майже в десятці! На стрільбі стоячи Чалик була майже бездоганною і вже затягнула команду в топ-10. Фінішу чернігівська атлетка дісталася на 10 позиції.

Доля нагород вирішувалась на останній стрільбі. Головною інтригою було, чи здійсниться велика американська мрія. Та статися їй не судилося – фінальну перестрілку виграла Швеція. Швейцарія та США влаштували боротьбу за срібло, яке на фініші виборола швейцарська збірна.

Кубок світу. Отепя. Класична змішана естафета

1. 🥇 Швеція (1+14) 1:16:32,0

2. 🥈 Швейцарія (0+6) +28,6

3. 🥉 США (0+14) +34,6

4. Словаччина (2+10) +52,0

5. Німеччина (4+18) +1:11,7

6. Норвегія (5+19) +1:18,8

...

10. Україна (3+12) +2:19,2

Зазначимо, що в сезоні 2025/2026 це була остання змішана естафета. Малий кришталевий глобус виграла Норвегія, Україна ж завершила сезон на 13-му місці в заліку.

Раніше протягом сезону на етапі Кубку у шведському Естерсунді Україна фінішувала на 18-й позиції, у чеському Нове-Мєсто – на 14, а на Олімпіаді-2026 в італійському Антгольці українці завершили мікст на 8 місці.

Нагадаємо, сьогодні в одиночній змішаній естафеті Україна також фінішувала серед десятки найсильніших.