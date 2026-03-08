Підручний фінішував 18-м у масстарті в Контіолахті, перемога Легрейда

34-річний український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 18-м у чоловічому масстарті, яким у фінському Контіолахті завершився сьомий етап Кубку світу з біатлону.

Капітан збірної України пробіг два кола штрафу, оскільки залишив незакритими по одній мішені на другому та третьому вогневих рубежах.

Виграв гонку норвежець Стурла Легрейд, якому вдалося без помилок відпрацювати на стрільбі. Срібну медаль здобув француз Ерік Перро, а бронзовим призером став ще один представник Норвегії Ветле Крістіансен.

Кубок світу. Контіолахті. Чоловічий масстарт

1. 🥇 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 34:39,7

2. 🥈 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +16,5

3. 🥉 Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +24,1

...

18. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +1:29,1

Нагадаємо, Підручний кваліфікувався до елітної дисципліни завдяки 16 місцю в індивідуальній гонці. Він став одним із 5 кращих біатлоністів на етапі серед тих, хто не входить до топ-25 загального заліку Кубку світу.

Напередодні жіночий масстарт вчетверте поспіль пройшов без українського представництва. Натомість у жіночій естафеті українки фінішували 11-ми.

Наступний етап Кубку світу пройде з 12 по 15 березня в естонському Отепя.