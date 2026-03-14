Отепя. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 14 березня, восьмий етап Кубку світу з біатлону в естонському Отепя завершиться жіночою гонкою переслідування.

Україну в гонці представить Христина Дмитренко, яка після спринту стартуватиме 57-ю, з відставанням у дві з половиною хвилини від лідерів.

Жіночий персьют розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Отепя триватиме до 21 грудня включно.