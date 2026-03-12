Підручний провів найкращий спринт у сезоні Кубку світу, перемога Легрейда
В естонському Отепя в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в спринті представили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський та Артем Тищенко. Загалом у гонці взяли участь 107 спортсменів.
Двоє українців за результатом спринту потрапили до залікової зони та кваліфікувалися до персьюту. Підручний з одним промахом посів 25 місце, а Мандзин, який теж не закрив одну мішень, фінішував 33-м.
Зазначимо, що лідер збірної України показав найкращий результат у спринті в поточному сезоні.
Переможцем першої гонки етапу в Отепя став норвежець Стурла Гольм Легрейд. Срібну нагороду здобув француз Емільєн Жаклен, а бронзовим призером став Філіп Наврат з Німеччини.
Кубок світу. Отепя. Чоловічий спринт
- 1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 23:28,5
- 2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +10,7
- 3. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0) +17,8
- ...
- 25. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +1:37,0
- 33. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:43,5
- 75. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +3:13,0
- 76. Богдан Борковський (Україна, 1+2) +3:14,0
- 91. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +3:56,9
У п'ятницю, 13 березня, етап в Отепя продовжить жіночий спринт. Гонка стартує о 16:15 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що зіркова чеська біатлоністка Тереза Вінкларкова у 27 років змінила вид спорту.