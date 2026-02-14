Олімпіада-2026. Жіночий персьют. Онлайн-трансляція

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіночий персьют на 10 кілометрів.

У гонці виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту. Україну в персьюті представлять троє біатлоністок: Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Дивіться трансляцію жіночої гонки перслідування, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 відбувся жіночий спринт, у якому норвежка Марен Кіркейде виграла золоту медаль.