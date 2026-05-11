Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції та результати матчів

З 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

У Мундіалі 2026 року візьме участь рекордна кількість збірних – 48. Матчі проходитимуть у 16 містах: у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл, у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей.

Матч відкриття, в якому зіграють збірні Мексики та Південної Африки, відбудеться 11 червня у Мехіко. Чемпіон світу визначиться 19 липня у Нью-Йорку.

Збірна України не кваліфікувалася до фінальної частини. "Синьо-жовті" програли Швеції (1:3) у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026.

В Україні офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу 2026 року стане медіасервіс MEGOGO, який покаже всі 104 матчі турніру в США, Канаді та Мексиці. Трансляції будуть доступні за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK".

"Чемпіон" підготував календар усіх матчів чемпіонату світу, де оновлюватимуться результати поєдинків.

Груповий етап

Усі 48 учасників чемпіонату були розподілені на 12 груп, по чотири збірні в кожній. До 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету, а також 8 збірних, що посядуть треті місця.

Група A

11.06 | 🕙 22:00 | Мексика – Південна Африка

12.06 | 🕔 05:00 | Південна Корея – Чехія

18.06 | 🕖 19:00 | Чехія – Південна Африка

19.06 | 🕓 04:00 | Мексика – Південна Корея

25.06 | 🕓 04:00 | Чехія – Мексика

25.06 | 🕓 04:00 | Південна Африка – Південна Корея

Група B

12.06 | 🕙 22:00 | Канада – Боснія і Герцеговина

13.06 | 🕙 22:00 | Катар – Швейцарія

18.06 | 🕙 22:00 | Швейцарія – Боснія і Герцеговина

19.06 | 🕐 01:00 | Канада – Катар

24.06 | 🕙 22:00 | Швейцарія – Канада

24.06 | 🕙 22:00 | Боснія і Герцеговина – Катар

Група C

14.06 | 🕐 01:00 | Бразилія – Марокко

14.06 | 🕓 04:00 | Гаїті – Шотландія

20.06 | 🕐 01:00 | Шотландія – Марокко

20.06 | 🕞 03:30 | Бразилія – Гаїті

25.06 | 🕐 01:00 | Шотландія – Бразилія

25.06 | 🕐 01:00 | Марокко – Гаїті

Група D

13.06 | 🕓 04:00 | США – Парагвай

14.06 | 🕖 07:00 | Австралія – Туреччина

19.06 | 🕙 22:00 | США – Австралія

20.06 | 🕕 06:00 | Туреччина – Парагвай

26.06 | 🕔 05:00 | Туреччина – США

26.06 | 🕔 05:00 | Парагвай – Австралія

Група E

14.06 | 🕗 20:00 | Німеччина – Кюрасао

15.06 | 🕑 02:00 | Кот-д'Івуар – Еквадор

20.06 | 🕚 23:00 | Німеччина – Кот-д'Івуар

21.06 | 🕒 03:00 | Еквадор – Кюрасао

25.06 | 🕚 23:00 | Кюрасао – Кот-д'Івуар

25.06 | 🕚 23:00 | Еквадор – Німеччина

Група F

14.06 | 🕚 23:00 | Нідерланди – Японія

15.06 | 🕔 05:00 | Швеція – Туніс

20.06 | 🕗 20:00 | Нідерланди – Швеція

21.06 | 🕖 07:00 | Туніс – Японія

26.06 | 🕑 02:00 | Японія – Швеція

26.06 | 🕑 02:00 | Туніс – Нідерланди

Група G

15.06 | 🕙 22:00 | Бельгія – Єгипет

16.06 | 🕓 04:00 | Іран – Нова Зеландія

21.06 | 🕙 22:00 | Бельгія – Іран

22.06 | 🕓 04:00 | Нова Зеландія – Єгипет

27.06 | 🕕 06:00 | Єгипет – Іран

27.06 | 🕕 06:00 | Нова Зеландія – Бельгія

Група H

15.06 | 🕖 19:00 | Іспанія – Кабо-Верде

16.06 | 🕐 01:00 | Саудівська Аравія – Уругвай

21.06 | 🕖 19:00 | Іспанія – Саудівська Аравія

22.06 | 🕐 01:00 | Уругвай – Кабо-Верде

27.06 | 🕒 03:00 | Кабо-Верде – Саудівська Аравія

27.06 | 🕒 03:00 | Уругвай – Іспанія

Група I

16.06 | 🕙 22:00 | Франція – Сенегал

17.06 | 🕐 01:00 | Ірак – Норвегія

23.06 | 🕛 00:00 | Франція – Ірак

23.06 | 🕒 03:00 | Норвегія – Сенегал

26.06 | 🕙 22:00 | Норвегія – Франція

26.06 | 🕙 22:00 | Сенегал – Ірак

Група J

17.06 | 🕓 04:00 | Аргентина – Алжир

17.06 | 🕖 07:00 | Австрія – Йорданія

22.06 | 🕗 20:00 | Аргентина – Австрія

23.06 | 🕕 06:00 | Йорданія – Алжир

28.06 | 🕔 05:00 | Алжир – Австрія

28.06 | 🕔 05:00 | Йорданія – Аргентина

Група K

17.06 | 🕗 20:00 | Португалія – ДР Конго

18.06 | 🕔 05:00 | Узбекистан – Колумбія

23.06 | 🕗 20:00 | Португалія – Узбекистан

24.06 | 🕔 05:00 | Колумбія – ДР Конго

28.06 | 🕝 02:30 | Колумбія – Португалія

28.06 | 🕝 02:30 | ДР Конго – Узбекистан

Група L